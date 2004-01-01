ZNCは、ユーザーに代わってIRCネットワークへの永続的な接続を維持する高度なIRCバウンサー（BNCとも呼ばれます）です。オフライン中にメッセージを記録し、再接続時にそれらを再生し、複数のIRCクライアントから同時に同じIDに接続できるようにします。15年以上の開発を経て、ZNCはセルフホスト型IRCバウンサーの事実上の標準であり続けています。

VPSでZNCをセルフホストすることで、完全なバックログ履歴、通知、ロギング、識別用のモジュール式プラグイン、さらに設定ファイルを操作することなくネットワークを追加したりチャンネルを設定したりできるWeb管理インターフェースを備えた、安定した常時オンラインのIRCプレゼンスが得られます。