1クリックインストールでのZNCデプロイ
常に稼働しているIRCバウンサーで、IRCネットワークに24時間365日接続し続け、見逃したメッセージを再生します。
ZNC向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ZNCの活用例
ZNCは、ユーザーに代わってIRCネットワークへの永続的な接続を維持する高度なIRCバウンサー（BNCとも呼ばれます）です。オフライン中にメッセージを記録し、再接続時にそれらを再生し、複数のIRCクライアントから同時に同じIDに接続できるようにします。15年以上の開発を経て、ZNCはセルフホスト型IRCバウンサーの事実上の標準であり続けています。
VPSでZNCをセルフホストすることで、完全なバックログ履歴、通知、ロギング、識別用のモジュール式プラグイン、さらに設定ファイルを操作することなくネットワークを追加したりチャンネルを設定したりできるWeb管理インターフェースを備えた、安定した常時オンラインのIRCプレゼンスが得られます。
ZNCの主な機能
常時接続IRCプレゼンス
参加するすべてのネットワークに接続を維持するため、デスクトップのダウンタイム中もメッセージを見逃したり、ニック登録を失ったりすることがありません。
「マルチクライアント リプレイ」
デスクトップ、モバイル、ウェブクライアントから同時に接続できます。ZNCは見逃したメッセージを再生し、各クライアントを同期させます。
モジュール式プラグインシステム
ロギング、NickServ認証、fail2ban、チャンネルサイクリング、プッシュ通知など、その他多数の組み込みモジュールが用意されています。
「ウェブ管理インターフェース」
ブラウザからユーザー、ネットワーク、チャンネル、モジュールを管理できます。手動で設定を編集したり、IRCボットコマンドを使用したりする必要はありません。
マルチユーザーサポート
隔離されたネットワークとモジュール設定を備えたユーザーごとのアカウントにより、家庭やチームは異なるIRC ID間で1つのZNCインスタンスを共有できます。
HostingerでZNCを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。