DeepWiki Openが最大70％オフ

DeepWiki Openのワンクリックインストール

任意のGitHub、GitLab、またはBitbucketリポジトリをインタラクティブなドキュメントサイトに変換するオープンソースのAIウィキジェネレーターです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
DeepWiki Openのワンクリックインストール

DeepWiki Open向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
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11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

DeepWiki Openの活用例

DeepWiki Openは、オリジナルのDeepWikiコンセプトを自己ホスト可能な形で実装したものです。これは、公開またはプライベートなコードリポジトリを、美しく整理され、ナビゲートしやすいWikiに自動的に変換します。コードベースを分析し、アーキテクチャとモジュールに関する包括的な説明を生成し、コンポーネントがどのように接続されているかを示すインタラクティブな図をレンダリングします。これにより、チームは手動でのドキュメント作成作業に費やす時間を大幅に節約できます。

DeepWiki Openを自己ホストすることで、独自のソースコード、埋め込み、および生成されたドキュメントを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。Google Gemini、OpenAI、またはOpenRouter用の独自のLLMプロバイダーキーをご利用いただけます。そのため、使用した推論に対してのみ支払いが発生し、プライベートリポジリをサードパーティのSaaS経由で送信することを回避できます。

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{name}の活用例

DeepWiki Openの主な機能

自動ウィキ生成

GitHub、GitLab、またはBitbucketの任意のリポジトリを指定するだけで、手作業でドキュメントを一行も書くことなく、構造化された複数ページのWikiを作成できます。

視覚的な建築・設計図

Mermaid図は、データフロー、モジュール間の関係、コールパスを視覚化するためにプロースと並行して生成され、読者がコードベースをより迅速に把握できるようにします。

LLM持ち込み

Google Gemini、OpenAI、OpenRouter、またはローカルのOllamaモデルを接続することで、モデルの品質とトークンあたりのコストの両方を制御できます。

プライベートリポジトリサポート

所有するインフラストラクチャ上で、パーソナルアクセストークンを使用して認証することで、プライベートリポジトリを分析し、独自のコードをサードパーティサービスから保護できます。

ビルトインAsk機能

インデックス化されたリポジトリを自然言語でクエリし、幻覚的な推測ではなく、実際のソースコードに基づいて回答を根拠づける検索拡張生成（RAG）を利用します。

任意アクセス制御

公開されているドメインで実行する場合、Wikiジェネレーターへのアクセスを制限するために、認証コードの要件を有効にします。

HostingerでDeepWiki Openを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

デプロイ
Agent Zero

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マルチエージェント連携機能と永続メモリを備えたAIエージェントフレームワーク（オープンソース）

デプロイ
Dify

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RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
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