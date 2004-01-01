DeepWiki Openは、オリジナルのDeepWikiコンセプトを自己ホスト可能な形で実装したものです。これは、公開またはプライベートなコードリポジトリを、美しく整理され、ナビゲートしやすいWikiに自動的に変換します。コードベースを分析し、アーキテクチャとモジュールに関する包括的な説明を生成し、コンポーネントがどのように接続されているかを示すインタラクティブな図をレンダリングします。これにより、チームは手動でのドキュメント作成作業に費やす時間を大幅に節約できます。

DeepWiki Openを自己ホストすることで、独自のソースコード、埋め込み、および生成されたドキュメントを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。Google Gemini、OpenAI、またはOpenRouter用の独自のLLMプロバイダーキーをご利用いただけます。そのため、使用した推論に対してのみ支払いが発生し、プライベートリポジリをサードパーティのSaaS経由で送信することを回避できます。