DeepWiki Openのワンクリックインストール
任意のGitHub、GitLab、またはBitbucketリポジトリをインタラクティブなドキュメントサイトに変換するオープンソースのAIウィキジェネレーターです。
DeepWiki Open向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DeepWiki Openの活用例
DeepWiki Openは、オリジナルのDeepWikiコンセプトを自己ホスト可能な形で実装したものです。これは、公開またはプライベートなコードリポジトリを、美しく整理され、ナビゲートしやすいWikiに自動的に変換します。コードベースを分析し、アーキテクチャとモジュールに関する包括的な説明を生成し、コンポーネントがどのように接続されているかを示すインタラクティブな図をレンダリングします。これにより、チームは手動でのドキュメント作成作業に費やす時間を大幅に節約できます。
DeepWiki Openを自己ホストすることで、独自のソースコード、埋め込み、および生成されたドキュメントを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。Google Gemini、OpenAI、またはOpenRouter用の独自のLLMプロバイダーキーをご利用いただけます。そのため、使用した推論に対してのみ支払いが発生し、プライベートリポジリをサードパーティのSaaS経由で送信することを回避できます。
DeepWiki Openの主な機能
自動ウィキ生成
GitHub、GitLab、またはBitbucketの任意のリポジトリを指定するだけで、手作業でドキュメントを一行も書くことなく、構造化された複数ページのWikiを作成できます。
視覚的な建築・設計図
Mermaid図は、データフロー、モジュール間の関係、コールパスを視覚化するためにプロースと並行して生成され、読者がコードベースをより迅速に把握できるようにします。
LLM持ち込み
Google Gemini、OpenAI、OpenRouter、またはローカルのOllamaモデルを接続することで、モデルの品質とトークンあたりのコストの両方を制御できます。
プライベートリポジトリサポート
所有するインフラストラクチャ上で、パーソナルアクセストークンを使用して認証することで、プライベートリポジトリを分析し、独自のコードをサードパーティサービスから保護できます。
ビルトインAsk機能
インデックス化されたリポジトリを自然言語でクエリし、幻覚的な推測ではなく、実際のソースコードに基づいて回答を根拠づける検索拡張生成（RAG）を利用します。
任意アクセス制御
公開されているドメインで実行する場合、Wikiジェネレーターへのアクセスを制限するために、認証コードの要件を有効にします。
HostingerでDeepWiki Openを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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