ClassroomIOは、コンプライアンス研修、顧客教育アカデミー、パートナー認定プログラムを単一のプラットフォームから運用する必要がある企業向けに構築された、完全にオープンソースの学習管理システムです。無制限のコース、レッスン、演習、複数組織のワークスペース、ブランド証明書、そしてアウトラインやレッスンコンテンツを作成するAIコースビルダーが付属しています。

独自のVPSでClassroomIOをセルフホストすることで、学習者記録、証明書ID、研修監査データを管理下に置くことができます。シートごとの料金、ベンダーロックイン、組織と研修データの間に第三者が介在することはありません。このスタックにはPostgres、Redis、S3互換のオブジェクトストレージが付属しているため、LMS全体が外部サービスなしで動作します。