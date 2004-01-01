ClassroomIOのワンクリック導入
コンプライアンス、顧客教育、パートナー向けトレーニングプログラムに対応した学習管理システム（オープンソース）
ClassroomIO向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ClassroomIOの活用例
ClassroomIOは、コンプライアンス研修、顧客教育アカデミー、パートナー認定プログラムを単一のプラットフォームから運用する必要がある企業向けに構築された、完全にオープンソースの学習管理システムです。無制限のコース、レッスン、演習、複数組織のワークスペース、ブランド証明書、そしてアウトラインやレッスンコンテンツを作成するAIコースビルダーが付属しています。
独自のVPSでClassroomIOをセルフホストすることで、学習者記録、証明書ID、研修監査データを管理下に置くことができます。シートごとの料金、ベンダーロックイン、組織と研修データの間に第三者が介在することはありません。このスタックにはPostgres、Redis、S3互換のオブジェクトストレージが付属しているため、LMS全体が外部サービスなしで動作します。
ClassroomIOの主な機能
コンプライアンス研修
規制されたトレーニングプログラムの期限、更新、猶予期間、および免除を、ブランド証明書とカスタムIDで追跡できます。
AIコース作成ツール
コースの概要、レッスンコンテンツ、課題をGemini、GPT-4o、またはClaudeを使用して生成し、その後、エディターで出力を調整します。
「AIレッスンチューター」
授業内AIアシスタントは、周囲のコース教材に基づき、ページ上の学習者の質問に回答します。
プログラムとコホート
目標、コホートのスケジュール設定、チーム管理、共有進捗状況の追跡機能を備えたプログラムにコースをまとめます。
「マルチ組織ワークスペース」
1つのClassroomIOインスタンスから、独自のブランディング、カスタムドメイン、および教師を持つ別々の組織を運営できます。
REST API と Webhooks
ユーザーを登録し、自動化をトリガーし、certificate.issued や enrollment.completed といったイベントを受け取ることで、ClassroomIO をお客様のスタックに組み込むことができます。
HostingerでClassroomIOを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。