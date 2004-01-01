1クリックインストールによるIceshrimpのデプロイ
.NET上に構築された分散型ActivityPubソーシャルネットワークで、Misskeyの後継として、より高速で軽量なバックエンドを備えています。
Iceshrimp向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Iceshrimpの活用例
Iceshrimp.NETは、Iceshrimp fediverseサーバーを完全に書き直したもので、元のNode.jsスタックを最新の.NETバックエンドとBlazor WebAssemblyフロントエンドに置き換えています。その結果、Misskeyファミリーのサーバーと比較してメモリとCPUの使用量を大幅に削減しながらActivityPubを実行し、より広範なfediverseとの完全な互換性を維持する連合型ソーシャルネットワークが実現しました。
VPSでIceshrimpをセルフホストすることで、コミュニティ、コンテンツ、モデレーションポリシーを管理下に置くことができます。アルゴリズムによるフィード、広告、プラットフォームのロックインは一切ありません。また、Mastodon互換のAPIにより、ユーザーはお気に入りのモバイルクライアントやウェブクライアントを使い続けることができます。
Iceshrimpの主な機能
ActivityPub フェデレーション
Mastodon、Misskey、Pleroma、およびその他のfediverseとネイティブに接続します。これにより、ユーザーは何千もの独立したサーバー間でフォローし、交流することができます。
Mastodon互換API
Elk、Phanpy、Ice Cubes、Tuskyなどの人気Mastodonクライアントにそのまま対応しているため、ユーザーは使い慣れたアプリを使い続けることができます。
リーン.NETバックエンド
全く新しい.NETバックエンドは、Misskeyファミリーのサーバーよりも大幅に高速で、リソース効率も優れています。これにより、小規模なVPSプランでも連合型ホスティングが可能になります。
設定可能な公開プレビュー
HTMLのみの公開プレビューでは、ログアウトした訪問者が完全なクライアントアプリを公開することなくローカルコンテンツを閲覧でき、表示される内容をきめ細かく制御できます。
「承認済み取得＆ブロックリスト」
承認済みフェッチ、ブロックリストまたは許可リストのフェデレーションモード、および設定可能な署名検証への組み込みサポートにより、管理者は強力なモデレーションツールを利用できます。
Iceshrimp-JSからの移行
適切にサポートされたアップグレードパスにより、既存のIceshrimp-JSインスタンスは、アカウント、投稿、またはフォローを失うことなく、新しいバックエンドへ移行できます。
HostingerでIceshrimpを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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