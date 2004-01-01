Iceshrimp.NETは、Iceshrimp fediverseサーバーを完全に書き直したもので、元のNode.jsスタックを最新の.NETバックエンドとBlazor WebAssemblyフロントエンドに置き換えています。その結果、Misskeyファミリーのサーバーと比較してメモリとCPUの使用量を大幅に削減しながらActivityPubを実行し、より広範なfediverseとの完全な互換性を維持する連合型ソーシャルネットワークが実現しました。

VPSでIceshrimpをセルフホストすることで、コミュニティ、コンテンツ、モデレーションポリシーを管理下に置くことができます。アルゴリズムによるフィード、広告、プラットフォームのロックインは一切ありません。また、Mastodon互換のAPIにより、ユーザーはお気に入りのモバイルクライアントやウェブクライアントを使い続けることができます。