agentmemoryの1クリックインストールデプロイ
AIコーディングエージェント向けのオープンソース永続メモリサーバー — すべてのセッションでコンテキストを静かにキャプチャ、圧縮、呼び戻します。
agentmemory向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
agentmemoryの活用例
agentmemoryは、AIコーディングエージェントおよびMCP互換クライアント向けのオープンソースの永続メモリです。エージェントが各セッションで行うことを静かにキャプチャし、検索可能なメモリに圧縮し、次のセッションに適切なコンテキストを注入します。これにより、アーキテクチャを再説明したり、同じバグを再発見したり、同じ設定を再教育したりする必要がなくなります。
4層の統合パイプラインとハイブリッドBM25、ベクトル、グラフ検索を備えたiiiエンジン上に構築されたagentmemoryは、LongMemEval-Sベンチマークで95.2％の検索精度を達成し、コンテキストトークンを約92％削減します。独自のVPSでセルフホストすることで、セッションのトランスクリプト、メモリ、およびリプレイ履歴を、ベンダーのクラウドやエージェントごとの計測なしに、自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。
agentmemoryの主な機能
ハイブリッド検索
BM25キーワード、密ベクトル、ナレッジグラフ検索をRRF融合により組み合わせることで、ユーザーが正確なフレーズを覚えている場合でも、概念のみを覚えている場合でも、エージェントは関連性の高い記憶を見つけ出します。
「自動キャプチャ」
Claude Code用の12個のフックとCodex CLI用の6個のフックは、手動保存呼び出しを一切行わずに、プロンプト、ツール呼び出し、および結果を記録します。通常通り作業するだけで、記憶が純粋に蓄積されます。
すべてのエージェントに対応しています。
1つのサーバーがMCP、REST、stdioに対応しているため、Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI、Hermes、OpenClaw、Cline、Goose、Aider、および任意のMCPクライアントは同じメモリプールを共有します。
「セッションリプレイ」
すべての記録されたセッションは、エージェントが何を行い、なぜ行ったのかを正確にデバッグできるよう、再生、一時停止、速度制御、キーボードショートカットを備えた内蔵ビューアで再生可能です。
4層ライフサイクル
統合パイプラインは、短期層の観測データを長期層へと熟成させ、減衰を適用し、陳腐化した記憶を自動的に忘却することで、インデックスを小さく保ち、検索精度を高く維持します。
Hostingerでagentmemoryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。