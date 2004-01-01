agentmemoryは、AIコーディングエージェントおよびMCP互換クライアント向けのオープンソースの永続メモリです。エージェントが各セッションで行うことを静かにキャプチャし、検索可能なメモリに圧縮し、次のセッションに適切なコンテキストを注入します。これにより、アーキテクチャを再説明したり、同じバグを再発見したり、同じ設定を再教育したりする必要がなくなります。

4層の統合パイプラインとハイブリッドBM25、ベクトル、グラフ検索を備えたiiiエンジン上に構築されたagentmemoryは、LongMemEval-Sベンチマークで95.2％の検索精度を達成し、コンテキストトークンを約92％削減します。独自のVPSでセルフホストすることで、セッションのトランスクリプト、メモリ、およびリプレイ履歴を、ベンダーのクラウドやエージェントごとの計測なしに、自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。