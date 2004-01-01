agentmemoryが最大70％オフ

agentmemoryの1クリックインストールデプロイ

AIコーディングエージェント向けのオープンソース永続メモリサーバー — すべてのセッションでコンテキストを静かにキャプチャ、圧縮、呼び戻します。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
agentmemoryの1クリックインストールデプロイ

agentmemory向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
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24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
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KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

agentmemoryの活用例

agentmemoryは、AIコーディングエージェントおよびMCP互換クライアント向けのオープンソースの永続メモリです。エージェントが各セッションで行うことを静かにキャプチャし、検索可能なメモリに圧縮し、次のセッションに適切なコンテキストを注入します。これにより、アーキテクチャを再説明したり、同じバグを再発見したり、同じ設定を再教育したりする必要がなくなります。

4層の統合パイプラインとハイブリッドBM25、ベクトル、グラフ検索を備えたiiiエンジン上に構築されたagentmemoryは、LongMemEval-Sベンチマークで95.2％の検索精度を達成し、コンテキストトークンを約92％削減します。独自のVPSでセルフホストすることで、セッションのトランスクリプト、メモリ、およびリプレイ履歴を、ベンダーのクラウドやエージェントごとの計測なしに、自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。

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{name}の活用例

agentmemoryの主な機能

ハイブリッド検索

BM25キーワード、密ベクトル、ナレッジグラフ検索をRRF融合により組み合わせることで、ユーザーが正確なフレーズを覚えている場合でも、概念のみを覚えている場合でも、エージェントは関連性の高い記憶を見つけ出します。

「自動キャプチャ」

Claude Code用の12個のフックとCodex CLI用の6個のフックは、手動保存呼び出しを一切行わずに、プロンプト、ツール呼び出し、および結果を記録します。通常通り作業するだけで、記憶が純粋に蓄積されます。

すべてのエージェントに対応しています。

1つのサーバーがMCP、REST、stdioに対応しているため、Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI、Hermes、OpenClaw、Cline、Goose、Aider、および任意のMCPクライアントは同じメモリプールを共有します。

「セッションリプレイ」

すべての記録されたセッションは、エージェントが何を行い、なぜ行ったのかを正確にデバッグできるよう、再生、一時停止、速度制御、キーボードショートカットを備えた内蔵ビューアで再生可能です。

4層ライフサイクル

統合パイプラインは、短期層の観測データを長期層へと熟成させ、減衰を適用し、陳腐化した記憶を自動的に忘却することで、インデックスを小さく保ち、検索精度を高く維持します。

Hostingerでagentmemoryを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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