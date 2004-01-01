Checkrrは、大規模なメディアコレクションをサイレント破損から保護するオープンソースのライブラリ整合性スキャナーです。これは、ライブラリ内のすべてのビデオ、オーディオ、字幕ファイルに対してffprobe、マジックナンバー、およびMIMEタイプチェックを実行し、検証済みのファイルをbboltデータベースにハッシュ化します。これにより、将来のスキャンでは既知の良好なコンテンツがスキップされ、数時間ではなく数分で完了します。

ファイルの検査に失敗した場合、Checkrrはすでに実行しているarrスタック（Sonarr、Radarr、またはLidarr）に接続し、破損したコピーを削除して、対応するサービスを介して新しいダウンロードをトリガーします。Checkrrをセルフホストすることで、サードパーティAPIの制限なしに、また継続的なコストなしに、メディアインベントリを自分で管理できます。