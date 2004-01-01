1クリックインストールでCheckrrのデプロイ
PlexとJellyfinのライブラリをスキャンして破損したメディアを検出し、Sonarr、Radarr、Lidarrを介して不良ファイルを自動的に置き換えます。
Checkrr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Checkrrの活用例
Checkrrは、大規模なメディアコレクションをサイレント破損から保護するオープンソースのライブラリ整合性スキャナーです。これは、ライブラリ内のすべてのビデオ、オーディオ、字幕ファイルに対してffprobe、マジックナンバー、およびMIMEタイプチェックを実行し、検証済みのファイルをbboltデータベースにハッシュ化します。これにより、将来のスキャンでは既知の良好なコンテンツがスキップされ、数時間ではなく数分で完了します。
ファイルの検査に失敗した場合、Checkrrはすでに実行しているarrスタック（Sonarr、Radarr、またはLidarr）に接続し、破損したコピーを削除して、対応するサービスを介して新しいダウンロードをトリガーします。Checkrrをセルフホストすることで、サードパーティAPIの制限なしに、また継続的なコストなしに、メディアインベントリを自分で管理できます。
Checkrrの主な機能
ffprobe 整合性スキャン
PlexやJellyfinが再生中にサイレントにスキップする、切り詰められた、ラベルが誤っている、再生できないファイルを検出します。
Sonarr Radarr Lidarr
破損したファイルを削除し、手動での介入なしに既存のarrスタックを介して新しいダウンロードをトリガーします。
ハッシュベースの高速再スキャン
bboltデータベースにファイルハッシュを保存するため、繰り返しスキャンでは検証済みコンテンツをスキップし、数分でマルチテラバイトのライブラリのスキャンを完了できます。
マルチインスタンス配列サポート
複数のSonarrおよびRadarrインスタンスに同時に接続し、4K、アニメ、標準ライブラリ向けにインスタンスごとのパスマッピングを使用します。
内蔵通知
無人でのスケジュールスキャン向けに、Discord、Telegram、Gotify、ntfy、Pushover、ウェブフック、SMTP、およびHealthchecksに結果を送信します。
HostingerでCheckrrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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