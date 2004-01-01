WebThings Gatewayのワンクリックインストール。
プライベートなウェブダッシュボードからスマートホームデバイスを統合し、制御するためのWeb of Thingsゲートウェイ（オープンソース）。
WebThings Gateway向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WebThings Gatewayの活用例
WebThings Gatewayは、Web of Things仕様のオープンソースの実装であり、元々はMozillaによって開発され、現在はWebThingsコミュニティによって維持されています。これは、異なるエコシステムのスマートホームデバイスを単一のプライベートダッシュボードに統合し、各デバイスを標準のHTTPおよびWebSocket APIを備えたWeb Thingとして公開します。
独自のVPSでWebThings Gatewayを実行すると、デバイスデータ、自動化ルール、アドオン設定をベンダーのクラウドから完全に切り離すことができます。このゲートウェイは、MQTTおよびIPベースのプロトコルに標準で対応しており、VPSをリモートブリッジまたは互換性のあるハードウェアと組み合わせるユーザー向けに、Zigbee、Z-Wave、Bluetoothのアドオンも引き続き利用可能です。
WebThings Gatewayの主な機能
ウェブ・オブ・シングス API
接続されたすべてのデバイスは、スクリプト、ダッシュボード、およびサードパーティ製アプリでの使用のために、標準のHTTPおよびWebSocket Web Things APIを介して公開されています。
「視覚的ルールエンジン」
ドラッグ＆ドロップのルールエディターを使用すると、コードを記述することなく、接続されたあらゆるデバイス間でトリガーとアクションを連携させることができます。
アドオンエコシステム
組み込みのアドオンディレクトリから、MQTT、Philips Hue、TP-Link、IKEA Tradfri、仮想センサーなど、その他多数のアダプターをインストールできます。
デフォルトでプライベート
すべてのデバイスデータ、ログ、および自動化は、ベンダーアカウント、テレメトリー、クラウド中継が一切不要で、お客様のVPS上に保持されます。
フロアプランとログ
カスタムフロアプランにデバイスを配置し、内蔵のログビューアで過去のセンサーデータをレビューして、トラブルシューティングに活用できます。
音声およびHTTPSアクセス
オプショナルなトンネリング、HTTPS、および音声アシスタントとの連携により、どこからでも安全にゲートウェイにアクセスできます。
HostingerでWebThings Gatewayを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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