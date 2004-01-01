WebThings Gatewayは、Web of Things仕様のオープンソースの実装であり、元々はMozillaによって開発され、現在はWebThingsコミュニティによって維持されています。これは、異なるエコシステムのスマートホームデバイスを単一のプライベートダッシュボードに統合し、各デバイスを標準のHTTPおよびWebSocket APIを備えたWeb Thingとして公開します。

独自のVPSでWebThings Gatewayを実行すると、デバイスデータ、自動化ルール、アドオン設定をベンダーのクラウドから完全に切り離すことができます。このゲートウェイは、MQTTおよびIPベースのプロトコルに標準で対応しており、VPSをリモートブリッジまたは互換性のあるハードウェアと組み合わせるユーザー向けに、Zigbee、Z-Wave、Bluetoothのアドオンも引き続き利用可能です。