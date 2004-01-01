n8nは、ビジュアルなノードベースのエディターを通じて、アプリケーション、サービス、APIを接続するワークフロー自動化プラットフォームです。このデプロイメントには、n8nのAIアシスタントが追加されます。これは、平易な言語のリクエストを動作するワークフローに変換するチャットインターフェースで、適切なノードを選択し、それらを接続し、式を記述し、ログを読み解く代わりに実行が失敗した理由を説明します。

アシスタントは、サードパーティのクラウドではなく、お客様自身のVPSにn8nと並行してデプロイされたサンドボックスサービスでコードを実行するため、ワークフローロジック、資格情報、および生成されたコードはお客様のインフラストラクチャ内に留まります。これはNexos AIを搭載しており、単一のキーを通じてアシスタントが最先端のモデルにアクセスできるようにしながら、お客様は無制限のワークフロー実行とタスクごとの料金なしで利用できます。