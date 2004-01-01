n8n with AI Assistantが最大70％オフ

ワンクリックでAIアシスタント付きのn8nをデプロイ

あなたの自動化を計画、構築、デバッグする内蔵AIチャットを搭載したワークフロー自動化です。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,409/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
ワンクリックでAIアシスタント付きのn8nをデプロイ

n8n with AI Assistant向けVPSプランの料金表

一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

n8n with AI Assistantの活用例

n8nは、ビジュアルなノードベースのエディターを通じて、アプリケーション、サービス、APIを接続するワークフロー自動化プラットフォームです。このデプロイメントには、n8nのAIアシスタントが追加されます。これは、平易な言語のリクエストを動作するワークフローに変換するチャットインターフェースで、適切なノードを選択し、それらを接続し、式を記述し、ログを読み解く代わりに実行が失敗した理由を説明します。

アシスタントは、サードパーティのクラウドではなく、お客様自身のVPSにn8nと並行してデプロイされたサンドボックスサービスでコードを実行するため、ワークフローロジック、資格情報、および生成されたコードはお客様のインフラストラクチャ内に留まります。これはNexos AIを搭載しており、単一のキーを通じてアシスタントが最先端のモデルにアクセスできるようにしながら、お客様は無制限のワークフロー実行とタスクごとの料金なしで利用できます。

早速申し込む
{name}の活用例

n8n with AI Assistantの主な機能

チャット駆動型ワークフロー構築

希望する自動化を分かりやすい言葉で説明してください。そうすれば、アシスタントがノード、接続、式を組み立てます。

セルフホスト型コードサンドボックス

生成されたコードは、お客様ご自身のVPS上で動作する隔離されたサンドボックスサービス内で実行されるため、何も外部の実行プロバイダーに送信されません。

ガイド付きエラーデバッグ

生の実行ログを掘り下げる代わりに、アシスタントに実行が失敗した理由を尋ね、具体的な修正案とともに説明を得ることができます。

Nexos AIモデルアクセス

1つのNexos AIキーで、アシスタントは主要なモデルにアクセスでき、使用するモデルはいつでも切り替えることができます。

完全な n8n オートメーションスイート

標準のn8nの機能はすべて含まれています — 何百もの連携機能、ウェブフック、スケジュール、およびカスタムJavaScriptノード。

データはお客様のVPSに留まります。

ワークフロー定義、API認証情報、および実行履歴は、お客様が管理し、自由にバックアップできる永続ボリュームに保存されます。

Hostingerでn8n with AI Assistantを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

n8n

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視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

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Activepieces

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200以上のアプリ連携に対応したノーコードのワークフロー自動化ツール（オープンソース）

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Apache DolphinScheduler

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ビッグデータおよびETLパイプラインを支える視覚的なワークフローオーケストレーションプラットフォーム

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