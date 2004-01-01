ワンクリックでAIアシスタント付きのn8nをデプロイ
あなたの自動化を計画、構築、デバッグする内蔵AIチャットを搭載したワークフロー自動化です。
n8n with AI Assistant向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
n8n with AI Assistantの活用例
n8nは、ビジュアルなノードベースのエディターを通じて、アプリケーション、サービス、APIを接続するワークフロー自動化プラットフォームです。このデプロイメントには、n8nのAIアシスタントが追加されます。これは、平易な言語のリクエストを動作するワークフローに変換するチャットインターフェースで、適切なノードを選択し、それらを接続し、式を記述し、ログを読み解く代わりに実行が失敗した理由を説明します。
アシスタントは、サードパーティのクラウドではなく、お客様自身のVPSにn8nと並行してデプロイされたサンドボックスサービスでコードを実行するため、ワークフローロジック、資格情報、および生成されたコードはお客様のインフラストラクチャ内に留まります。これはNexos AIを搭載しており、単一のキーを通じてアシスタントが最先端のモデルにアクセスできるようにしながら、お客様は無制限のワークフロー実行とタスクごとの料金なしで利用できます。
n8n with AI Assistantの主な機能
チャット駆動型ワークフロー構築
希望する自動化を分かりやすい言葉で説明してください。そうすれば、アシスタントがノード、接続、式を組み立てます。
セルフホスト型コードサンドボックス
生成されたコードは、お客様ご自身のVPS上で動作する隔離されたサンドボックスサービス内で実行されるため、何も外部の実行プロバイダーに送信されません。
ガイド付きエラーデバッグ
生の実行ログを掘り下げる代わりに、アシスタントに実行が失敗した理由を尋ね、具体的な修正案とともに説明を得ることができます。
Nexos AIモデルアクセス
1つのNexos AIキーで、アシスタントは主要なモデルにアクセスでき、使用するモデルはいつでも切り替えることができます。
完全な n8n オートメーションスイート
標準のn8nの機能はすべて含まれています — 何百もの連携機能、ウェブフック、スケジュール、およびカスタムJavaScriptノード。
データはお客様のVPSに留まります。
ワークフロー定義、API認証情報、および実行履歴は、お客様が管理し、自由にバックアップできる永続ボリュームに保存されます。
Hostingerでn8n with AI Assistantを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。