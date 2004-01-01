wgerは、包括的なエクササイズデータベース、構造化されたワークアウトプランニング、栄養トラッキング、体重モニタリングを1つのセルフホスト型Djangoアプリケーションに統合したオープンソースのフィットネスおよびワークアウトトラッカーです。数千のエクササイズがコミュニティによって厳選されたカタログとして提供されており、説明、ターゲットとなる筋肉、デモンストレーション画像が含まれています。また、ネイティブのiOSおよびAndroidモバイルアプリと連携するため、アスリートはジムからワークアウトや食事を記録できます。

VPSでwgerをセルフホストすることで、ワークアウト、身体測定値、食事記録、進捗チャートといった個人のトレーニングデータを、フィットネスSaaSに渡すのではなく、自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、プライベートアカウントを持つ複数のユーザー、試用向けのオプションのゲストログイン、そしてカスタムダッシュボードやサードパーティアプリの統合向けの包括的なREST APIをサポートしています。