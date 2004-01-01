wgerのワンクリックインストール
アスリートやコーチ向けの、エクササイズデータベース、栄養記録、体重追跡機能を備えたセルフホスト型のフィットネスおよびワークアウトトラッカーです。
wger向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
wgerの活用例
wgerは、包括的なエクササイズデータベース、構造化されたワークアウトプランニング、栄養トラッキング、体重モニタリングを1つのセルフホスト型Djangoアプリケーションに統合したオープンソースのフィットネスおよびワークアウトトラッカーです。数千のエクササイズがコミュニティによって厳選されたカタログとして提供されており、説明、ターゲットとなる筋肉、デモンストレーション画像が含まれています。また、ネイティブのiOSおよびAndroidモバイルアプリと連携するため、アスリートはジムからワークアウトや食事を記録できます。
VPSでwgerをセルフホストすることで、ワークアウト、身体測定値、食事記録、進捗チャートといった個人のトレーニングデータを、フィットネスSaaSに渡すのではなく、自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、プライベートアカウントを持つ複数のユーザー、試用向けのオプションのゲストログイン、そしてカスタムダッシュボードやサードパーティアプリの統合向けの包括的なREST APIをサポートしています。
wgerの主な機能
運動データベース
数千ものコミュニティ厳選エクササイズには、説明、対象となる筋肉群、デモンストレーション画像が含まれており、これらはアップストリームのwger.deカタログから同期されています。
ワークアウト計画
セット、レップ、ウェイト、休憩時間を設定して構造化されたルーティンを構築し、その後、セッションごとの進捗をチャートで追跡します。
栄養記録
検索可能な食品データベース、毎日の食事記録、買い物リストの作成機能を利用して、マクロ栄養素とカロリーの目標に基づいて食事を計画します。
体重記録
体重、測定値、経過写真を記録し、長期的な変化を明確にするトレンドグラフで、時間の経過とともにその推移を確認できます。
ネイティブモバイルアプリ
無料のiOSおよびAndroidコンパニオンアプリは、セルフホスト型インスタンスに接続し、ブラウザなしでジムでのログ記録を可能にします。
「API連携マルチユーザー」
ユーザーごとのアカウント（オプションのゲストログイン機能付き）と、カスタムダッシュボード、連携機能、コーチングツール向けの包括的なREST API。
Hostingerでwgerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。