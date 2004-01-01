Littlelink-Serverは、Linktreeのセルフホスト型代替として構築された、軽量でオープンソースのステートレスなリンクインバイオサービスです。ソーシャルプロフィール、コンテンツチャンネル、メール、寄付ページなど、すべての重要なリンクを1つの短いURLの背後に集約する単一のランディングページをレンダリングし、このURLはあらゆるバイオに配置できます。

ページ全体が環境変数から生成されるため、データベース、管理パネル、ユーザーごとの料金は一切ありません。独自のVPSでセルフホストすることで、訪問者のトラフィック、ブランディング、分析を、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持し、ドメインの完全な所有権を持ち、サードパーティプラットフォームとデータを共有することなく運用できます。