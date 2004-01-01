Littlelink-Serverの1クリックインストールデプロイ
ステートレスなセルフホスト型Linktree代替で、クリエイターのプロフィールページ用に数十種類の組み込みソーシャルブランドボタンを搭載しています。
Littlelink-Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Littlelink-Serverの活用例
Littlelink-Serverは、Linktreeのセルフホスト型代替として構築された、軽量でオープンソースのステートレスなリンクインバイオサービスです。ソーシャルプロフィール、コンテンツチャンネル、メール、寄付ページなど、すべての重要なリンクを1つの短いURLの背後に集約する単一のランディングページをレンダリングし、このURLはあらゆるバイオに配置できます。
ページ全体が環境変数から生成されるため、データベース、管理パネル、ユーザーごとの料金は一切ありません。独自のVPSでセルフホストすることで、訪問者のトラフィック、ブランディング、分析を、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持し、ドメインの完全な所有権を持ち、サードパーティプラットフォームとデータを共有することなく運用できます。
Littlelink-Serverの主な機能
ステートレスコンテナ
データベースや永続ストレージは不要で、ページ全体が環境変数からレンダリングされるため、デプロイは迅速かつ使い捨て可能です。
150以上の「ブランドボタン」
GitHub、YouTube、Mastodon、Bluesky、Patreon、Spotify、その他100以上のサービスに対応した、ネイティブで認識しやすいボタンを標準で搭載しています。
「ライトテーマとダークテーマ」
カスタムCSSを記述することなく、組み込みのライトモードとダークモードのプレゼンテーションモードから選択して、個人のブランドに合わせることができます。
カスタムボタン順序
シンプルなカンマ区切りのリストを使用して、どのリンクを最初に表示するかを並べ替えることで、最も重要なリンクがファーストビューに表示されるようにします。
オープン・グラフ メタデータ
設定可能なOpen GraphおよびTwitter Cardタグが含まれているため、ソーシャルプラットフォームでのプレビューに、アバター、名前、自己紹介が明確に表示されます。
「任意 Umami 分析」
セルフホスト型Umamiと連携し、サードパーティCookieや外部トラッカーを使用せずに、リンククリックをプライベートに追跡します。
HostingerでLittlelink-Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。