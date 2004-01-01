Vince Analyticsの1クリック導入
Google Analyticsの代替としてすぐに利用できる、プライバシーに配慮したセルフホスト型のウェブ解析プラットフォームです。
Vince Analytics向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vince Analyticsの活用例
Vince Analyticsは、訪問者データを完全に管理したい個人や小規模チーム向けに構築された、軽量なセルフホスト型ウェブアナリティクスサーバーです。外部データベースは不要で、単一のバイナリとして提供され、すべてをローカルに保存します—これにより、複雑な設定なしで任意のVPSで簡単に運用できます。
VinceはPlausible Analyticsのトラッキングスクリプトと互換性があるため、フロントエンドコードを変更することなく、既存のサイトを移行できます。ページビュー、ユニーク訪問者、リファラー、カスタムイベントを追跡し、GDPR、CCPA、PECRに完全に準拠しています—クッキーは不要です。
Vince Analyticsの主な機能
クッキー不要
Vinceは、クッキーや個人識別子を使用せずに訪問者を追跡し、お客様のサイトをGDPR、CCPA、PECRに標準で完全に準拠させます。
Plausible互換スクリプト
Plausible Analyticsで使用されているのと同じトラッキングスクリプトを組み込み、Vinceインスタンスに接続するだけで、移行時にフロントエンドの変更は必要ありません。
外部依存ゼロ
プラットフォーム全体は、組み込みデータベースを搭載した単一のバイナリとして提供されます。そのため、別途インストール、設定、またはメンテナンスするものは何もありません。
無制限のサイトとイベント
VPSリソースが許す限り、ウェブサイトをいくつでも追加でき、必要なだけイベントを収集できます。人為的なプランベースの制限はありません。
公開と共有ダッシュボード
アナリティクスダッシュボードを公開で、または固有のパスワードで保護されたリンクを介して共有し、管理者アカウントを公開することなく関係者にアクセス権を付与します。
HostingerでVince Analyticsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。