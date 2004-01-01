Vince Analyticsは、訪問者データを完全に管理したい個人や小規模チーム向けに構築された、軽量なセルフホスト型ウェブアナリティクスサーバーです。外部データベースは不要で、単一のバイナリとして提供され、すべてをローカルに保存します—これにより、複雑な設定なしで任意のVPSで簡単に運用できます。

VinceはPlausible Analyticsのトラッキングスクリプトと互換性があるため、フロントエンドコードを変更することなく、既存のサイトを移行できます。ページビュー、ユニーク訪問者、リファラー、カスタムイベントを追跡し、GDPR、CCPA、PECRに完全に準拠しています—クッキーは不要です。