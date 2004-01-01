HandBrakeは、最も広く使用されているオープンソースのビデオトランスコーダーであり、ほぼすべてのビデオ形式をMP4やMKVのような最新の広く互換性のある出力に変換できます。このデプロイメントは、HandBrakeをDockerコンテナ内で実行し、noVNCを使用してその完全なグラフィカルインターフェースをブラウザにストリーミングします。デスクトップへのインストールは不要です。最新のブラウザを備えたあらゆるデバイスから、エンコードプリセット、字幕サポート、チャプターマーカー、ハードウェアアクセラレーションオプションを含む完全なHandBrake UIにアクセスできます。

このコンテナには、指定された入力ディレクトリにドロップされたビデオファイルを自動的に変換するウォッチフォルダー機能が含まれており、VPSで無人バッチジョブを簡単に実行できます。