HandBrakeの1クリックインストール
どのブラウザからもアクセス可能なオープンソースのビデオトランスコーダーで、バッチ変換と自動ウォッチフォルダー処理に対応しています。
HandBrake向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HandBrakeの活用例
HandBrakeは、最も広く使用されているオープンソースのビデオトランスコーダーであり、ほぼすべてのビデオ形式をMP4やMKVのような最新の広く互換性のある出力に変換できます。このデプロイメントは、HandBrakeをDockerコンテナ内で実行し、noVNCを使用してその完全なグラフィカルインターフェースをブラウザにストリーミングします。デスクトップへのインストールは不要です。最新のブラウザを備えたあらゆるデバイスから、エンコードプリセット、字幕サポート、チャプターマーカー、ハードウェアアクセラレーションオプションを含む完全なHandBrake UIにアクセスできます。
このコンテナには、指定された入力ディレクトリにドロップされたビデオファイルを自動的に変換するウォッチフォルダー機能が含まれており、VPSで無人バッチジョブを簡単に実行できます。
HandBrakeの主な機能
ブラウザベースのGUI
「HandBrake」のデスクトップインターフェース全体は、noVNCを介してブラウザに直接ストリーミングされます。ソフトウェアをローカルにインストールすることなく、どこからでもアクセスできます。
「自動ウォッチフォルダー」
ウォッチフォルダーに配置されたファイルは、バックグラウンドで自動的にキューに入れられ、変換されます。これにより、手動での操作なしで無人バッチ処理が可能になります。
幅広い形式サポート
ほぼすべてのビデオソース形式に対応しており、コーデック、ビットレート、解像度、オーディオトラックを正確に制御しながら、MP4、MKV、またはWebMに変換します。
エンコーディングプリセット
数十種類の組み込みプリセットは、ストリーミングに最適化されたプロファイルから高品質なアーカイブエンコードまで、特定のデバイスと品質レベルに対応しており、セットアップ時間を短縮します。
字幕とチャプターサポート
元のソースファイルからメタデータを保持しながら、変換中に字幕トラックおよびチャプターマーカーをインポート、焼き付け、またはパススルーします。
HostingerでHandBrakeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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