Khojは、ドキュメント、メモ、ファイルに接続し、自然言語で質問できる無料のオープンソースAIパーソナルアシスタントです。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、または同じVPSで実行されているローカルのOllamaインスタンスなど、主要なAIプロバイダーと連携し、SearXNGを介したリアルタイムのWeb検索と、Terrariumを介した分離されたPythonコード実行によって回答を強化します。

Khojをセルフホストすることで、ドキュメント、会話、クエリ履歴はすべて自分のインフラストラクチャ上に保持されます。ファイルは、明示的に設定したAIモデルプロバイダー以外に送信されることはなく、どのデータを誰と共有するかを完全に制御できます。