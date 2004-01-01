Khojのワンクリックインストール
選択したAIモデルを使用して、ドキュメントとチャットしたり、ウェブを検索したり、コードを実行したりできるオープンソースのAIアシスタントです。
Khoj向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Khojの活用例
Khojは、ドキュメント、メモ、ファイルに接続し、自然言語で質問できる無料のオープンソースAIパーソナルアシスタントです。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、または同じVPSで実行されているローカルのOllamaインスタンスなど、主要なAIプロバイダーと連携し、SearXNGを介したリアルタイムのWeb検索と、Terrariumを介した分離されたPythonコード実行によって回答を強化します。
Khojをセルフホストすることで、ドキュメント、会話、クエリ履歴はすべて自分のインフラストラクチャ上に保持されます。ファイルは、明示的に設定したAIモデルプロバイダー以外に送信されることはなく、どのデータを誰と共有するかを完全に制御できます。
Khojの主な機能
ドキュメントにチャットで相談
PDF、メモ、ファイルをインデックス化し、それらについて自然言語で質問すると、Khojは選択したAIモデルを使用して関連するコンテキストと回答を取得します。
ウェブ検索連携
組み込みのSearXNGにより、Khojはサードパーティの検索APIを介してクエリをルーティングすることなく、ウェブから最新情報を取得し、要約できます。
コード実行サンドボックス
Khojが会話の一部として計算、データ分析、スクリプト作成タスクを実行できるように、隔離されたTerrariumサンドボックス内でPythonコードを実行します。
いずれかのAIモデルプロバイダー
OpenAI、Anthropic、Google Gemini、またはローカルのOllamaインスタンスに接続し、Khojとの連携方法を変更することなくプロバイダーを切り替えることができます。
標準設定でプライバシー
すべてのドキュメント、チャット、埋め込みは、お客様のVPS上に保持されます。お客様が設定するAIモデルプロバイダー以外と共有されることはありません。
HostingerでKhojを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。