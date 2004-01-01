Databagは、企業サーバーやブロックチェーンインフラに依存することなく、個人や小規模コミュニティに分散型コミュニケーションをもたらす、セルフホスト型のフェデレーション対応メッセージングプラットフォームです。アイデンティティに公開鍵/秘密鍵暗号を使用することで、アカウントは特定のホスティングドメインに縛られません。異なるDatabagノード上のユーザーは、メールフェデレーションの仕組みと同様に、自由にメッセージをやり取りできます。

このプラットフォームは、エンドツーエンドで暗号化されたsealedトピック、音声通話とビデオ通話、モバイルプッシュ通知、およびトピックベースのメッセージ整理に対応しています。VPSでセルフホストすることで、すべての会話、通話履歴、連絡先データが完全に自身のインフラ内に留まります。ノードごとにアカウント数無制限で、ユーザーごとの料金もかからないため、企業仲介者なしで最新のメッセージングを求める家族、友人グループ、小規模組織に最適です。