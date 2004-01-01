Databagの1クリックデプロイ
エンドツーエンド暗号化、音声/ビデオ通話、およびトピックベースの会話スレッドを備えたセルフホスト型のフェデレーション対応メッセンジャー。
Databag向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Databagの活用例
Databagは、企業サーバーやブロックチェーンインフラに依存することなく、個人や小規模コミュニティに分散型コミュニケーションをもたらす、セルフホスト型のフェデレーション対応メッセージングプラットフォームです。アイデンティティに公開鍵/秘密鍵暗号を使用することで、アカウントは特定のホスティングドメインに縛られません。異なるDatabagノード上のユーザーは、メールフェデレーションの仕組みと同様に、自由にメッセージをやり取りできます。
このプラットフォームは、エンドツーエンドで暗号化されたsealedトピック、音声通話とビデオ通話、モバイルプッシュ通知、およびトピックベースのメッセージ整理に対応しています。VPSでセルフホストすることで、すべての会話、通話履歴、連絡先データが完全に自身のインフラ内に留まります。ノードごとにアカウント数無制限で、ユーザーごとの料金もかからないため、企業仲介者なしで最新のメッセージングを求める家族、友人グループ、小規模組織に最適です。
Databagの主な機能
連合型メッセージング
異なるDatabagノード上のアカウントは直接通信でき、単一のサーバーがすべての会話を制御することのない分散型ネットワークを構築します。
エンドツーエンド暗号化
封印されたトピックはクライアントサイド暗号化を使用するため、メッセージの内容はノードをホストしているサーバー管理者からでもプライベートに保たれます。
オーディオ＆ビデオ通話
すでにメッセージングにDatabagを使用しているコミュニティにとって、組み込みの通話機能により、個別のビデオ会議ツールは不要になります。
トピックベースのスレッド
連絡先ではなく件名ごとに会話を整理し、コミュニティ全体で議論に集中し、検索しやすくします。
無制限のアカウント
各ノードは、追加費用なしで必要なだけ多くのアカウントをサポートするため、家庭全体や組織全体のメッセージングを経済的にホストできます。
HostingerでDatabagを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。