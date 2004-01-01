Sergeは、llama.cppを介してLLaMAファミリーの言語モデルをローカルで実行するためのオープンソースのチャットインターフェースであり、Alpaca、Vicuna、GPT4All、およびその他のコミュニティファインチューンをファーストクラスでサポートしています。SvelteKitウェブUI、FastAPIバックエンド、およびRedisをバックエンドとするモデルレジストリを単一のコンテナにバンドルしているため、複数のサービスを接続することなく、GGUFモデルのプル、チャットセッションの管理、および推論パラメータの調整が可能です。

Sergeをセルフホストすることで、すべてのプロンプトと応答が自身のVPS上に保持され、外部API、テレメトリ、トークンごとのコストは一切かかりません。CPUのみの推論がすぐに利用可能であり、クラウドGPUの時間料金を支払ったり、サードパーティのAIサービスに登録したりすることなく、プライベートなLLMを実行する実用的な方法となります。