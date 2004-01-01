Focalboardは、Mattermostが開発した、Trello、Notion、Asanaに代わるオープンソースのセルフホスト型プロジェクト管理プラットフォームです。直感的なカンバンボードと、テーブル、ギャラリー、カレンダーといった複数の表示モードを組み合わせており、ワークフローに最適な形式で同じプロジェクトデータを視覚化できます。カードはカスタムプロパティ、ラベル、期日、添付ファイルに対応しており、ソフトウェア開発のスプリントからコンテンツカレンダーまで、あらゆるプロジェクトタイプに適応します。

VPSでFocalboardをセルフホストすることで、予測可能なコストで無制限のボード、カード、チームメンバーを利用できます。ユーザーごとの課金やボード数の制限はなく、プロジェクトデータが収益化されるリスクもありません。軽量なSQLiteバックエンドは外部データベースを必要とせず、デプロイとメンテナンスをシンプルに保ちます。