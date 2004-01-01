Focalboardの1クリックインストールによるデプロイ
チームや個人向けのカンバン、テーブル、ギャラリー、カレンダービューを備えたプロジェクト管理ツール（オープンソース）。
Focalboard向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Focalboardの活用例
Focalboardは、Mattermostが開発した、Trello、Notion、Asanaに代わるオープンソースのセルフホスト型プロジェクト管理プラットフォームです。直感的なカンバンボードと、テーブル、ギャラリー、カレンダーといった複数の表示モードを組み合わせており、ワークフローに最適な形式で同じプロジェクトデータを視覚化できます。カードはカスタムプロパティ、ラベル、期日、添付ファイルに対応しており、ソフトウェア開発のスプリントからコンテンツカレンダーまで、あらゆるプロジェクトタイプに適応します。
VPSでFocalboardをセルフホストすることで、予測可能なコストで無制限のボード、カード、チームメンバーを利用できます。ユーザーごとの課金やボード数の制限はなく、プロジェクトデータが収益化されるリスクもありません。軽量なSQLiteバックエンドは外部データベースを必要とせず、デプロイとメンテナンスをシンプルに保ちます。
Focalboardの主な機能
「複数の表示モード」
プロジェクトの考え方に合わせて、同じデータの「カンバン」、「テーブル」、「ギャラリー」、「カレンダー」の各ビューを切り替えることができます。
「カスタムプロパティ」
カードにカスタムフィールド、ラベル、日付、担当者を追加して、各ボードを特定のワークフロー要件に合わせてカスタマイズできます。
リアルタイムコラボレーション
複数のチームメンバーが同時にボードを編集でき、コメントや@メンション機能により、コミュニケーションを文脈に沿って維持できます。
人気のツールインポート元
Trello、Asana、Notionから既存のプロジェクトを、組み込みのインポート機能を使用して移行することで、最初からやり直す手間を省くことができます。
「ボードテンプレート」
一般的なプロジェクトタイプ向けの既製テンプレートを使用すると、適切な構造がすでに整った状態で、新しいボードを数秒でセットアップできます。
HostingerでFocalboardを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。