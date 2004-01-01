Jumpが最大70％オフ

1クリックインストールによるJumpのデプロイ

セルフホスト型のスタートページとリアルタイムのステータスページで、お気に入りのすべてのサイトに、1つのスタイリッシュなダッシュボードから瞬時にアクセスできます。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールによるJumpのデプロイ

Jump向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Jumpの活用例

Jumpは、すべての重要なリンクを1か所に整理できるように設計された、軽量でセルフホスト型のスタートページおよびリアルタイムステータスモニターです。PHPで構築され、単一のDockerコンテナとして提供されるため、高速にロードされ、安全性が保たれ、実行にデータベースや外部依存関係は必要ありません。サイトは、JSONファイルを介して手動で定義することも、実行中のDockerコンテナから自動的に検出することも、またはその両方を組み合わせて定義することもできます。

Jumpは、カスタム背景画像とUnsplash連携、多言語表示、タグベースのサイト分類、設定可能な検索エンジンによるキーボード駆動型検索、およびローカルの時間と天気を表示するオプションのOpen Weather Map連携をサポートしています。そのクリーンでレスポンシブなデザインはデスクトップとモバイルに適応し、どのデバイスからでもワンクリックでブックマークされたサービスにアクセスできます。

早速申し込む
{name}の活用例

Jumpの主な機能

リアルタイムステータス監視

Jumpは、ダッシュボード上のすべてのサイトの可用性を確認し、ライブステータスインジケーターを表示します。そのため、サービスが停止しているかどうかを即座に知ることができます。

Docker 自動検出

コンテナラベルを使用して、実行中のDockerコンテナをダッシュボードエントリとして自動的にリスト表示し、手動での更新なしにスタートページをインフラストラクチャと同期させます。

タグベースの整理

タグでサイトをグループ化し、テーマ別のページ間を移動できます。よく使うリンクはホーム画面に表示したまま、長いリストはきちんと分類された状態を保ちます。

キーボード操作検索

「Ctrl+Shift+/」でマルチエンジン検索バーを開き、Google、DuckDuckGo、Bing、または任意のカスタムエンジンをマウスに手を伸ばすことなく検索します。

カスタム背景と天気

独自の背景画像を使用するか、Unsplashを接続してランダムな風景を表示し、Open Weather Map APIキーを追加して現地時間と現在の気象条件を表示します。

データベース不要

Jumpは単一のコンテナとして外部データベースなしで動作するため、デプロイ、バックアップ、サーバー間の移動が非常に簡単になります。

HostingerでJumpを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Uptime Kuma

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見やすく使いやすいセルフホスト型の監視ツール

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Alerta

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監視アラートの統合向けのアラート管理プラットフォーム（オープンソース）

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Apache Druid

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ストリーミングイベントデータ上のサブ秒OLAPクエリに対応するリアルタイム分析データベース

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