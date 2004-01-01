Jumpは、すべての重要なリンクを1か所に整理できるように設計された、軽量でセルフホスト型のスタートページおよびリアルタイムステータスモニターです。PHPで構築され、単一のDockerコンテナとして提供されるため、高速にロードされ、安全性が保たれ、実行にデータベースや外部依存関係は必要ありません。サイトは、JSONファイルを介して手動で定義することも、実行中のDockerコンテナから自動的に検出することも、またはその両方を組み合わせて定義することもできます。

Jumpは、カスタム背景画像とUnsplash連携、多言語表示、タグベースのサイト分類、設定可能な検索エンジンによるキーボード駆動型検索、およびローカルの時間と天気を表示するオプションのOpen Weather Map連携をサポートしています。そのクリーンでレスポンシブなデザインはデスクトップとモバイルに適応し、どのデバイスからでもワンクリックでブックマークされたサービスにアクセスできます。