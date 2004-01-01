1クリックインストールによるJumpのデプロイ
セルフホスト型のスタートページとリアルタイムのステータスページで、お気に入りのすべてのサイトに、1つのスタイリッシュなダッシュボードから瞬時にアクセスできます。
Jump向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jumpの活用例
Jumpは、すべての重要なリンクを1か所に整理できるように設計された、軽量でセルフホスト型のスタートページおよびリアルタイムステータスモニターです。PHPで構築され、単一のDockerコンテナとして提供されるため、高速にロードされ、安全性が保たれ、実行にデータベースや外部依存関係は必要ありません。サイトは、JSONファイルを介して手動で定義することも、実行中のDockerコンテナから自動的に検出することも、またはその両方を組み合わせて定義することもできます。
Jumpは、カスタム背景画像とUnsplash連携、多言語表示、タグベースのサイト分類、設定可能な検索エンジンによるキーボード駆動型検索、およびローカルの時間と天気を表示するオプションのOpen Weather Map連携をサポートしています。そのクリーンでレスポンシブなデザインはデスクトップとモバイルに適応し、どのデバイスからでもワンクリックでブックマークされたサービスにアクセスできます。
Jumpの主な機能
リアルタイムステータス監視
Jumpは、ダッシュボード上のすべてのサイトの可用性を確認し、ライブステータスインジケーターを表示します。そのため、サービスが停止しているかどうかを即座に知ることができます。
Docker 自動検出
コンテナラベルを使用して、実行中のDockerコンテナをダッシュボードエントリとして自動的にリスト表示し、手動での更新なしにスタートページをインフラストラクチャと同期させます。
タグベースの整理
タグでサイトをグループ化し、テーマ別のページ間を移動できます。よく使うリンクはホーム画面に表示したまま、長いリストはきちんと分類された状態を保ちます。
キーボード操作検索
「Ctrl+Shift+/」でマルチエンジン検索バーを開き、Google、DuckDuckGo、Bing、または任意のカスタムエンジンをマウスに手を伸ばすことなく検索します。
カスタム背景と天気
独自の背景画像を使用するか、Unsplashを接続してランダムな風景を表示し、Open Weather Map APIキーを追加して現地時間と現在の気象条件を表示します。
データベース不要
Jumpは単一のコンテナとして外部データベースなしで動作するため、デプロイ、バックアップ、サーバー間の移動が非常に簡単になります。
HostingerでJumpを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。