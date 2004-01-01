1クリックでローカルディープリサーチ導入
クラウドLLMプロバイダーを使用して反復的な深層研究ワークフローを実行する、セルフホスト型AI研究アシスタント。
Local Deep Research向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Local Deep Researchの活用例
ローカルディープリサーチは、7,200以上のGitHubスターを持つオープンソースのAIリサーチアシスタントで、独自のインフラストラクチャで多段階のリサーチワークフローを実行します。クエリを計画し、ウェブ全体からソースを収集し、不足している点をフォローアップし、引用されたレポートを作成します。これは商用のディープリサーチ製品と同じパターンですが、どのモデルとどの検索エンジンが作業を行うかを完全に制御できます。
このデプロイメントは、ローカルディープリサーチを、お好みのクラウドLLMプロバイダー（OpenRouter、OpenAI、Anthropic、またはOpenAI互換のエンドポイント）に接続します。また、プライバシーを尊重する検索バックエンドとしてSearXNGが付属しているため、リサーチクエリと集約されたソースはVPS上に保持され、モデル推論は選択した最先端のプロバイダーに対して実行されます。
Local Deep Researchの主な機能
反復的深層研究
クエリを計画し、ギャップを追跡し、単発の回答ではなく引用付きの構造化されたレポートにソースを集約します。
クラウド LLM プロバイダー
OpenRouter、OpenAI、Anthropic、およびOpenAI互換のエンドポイントに対応しています。コンテナを再起動することなく、「ウェブUI」からプロバイダーとモデルを切り替えることができます。
プライベート検索バックエンド
SearXNGを搭載しているため、検索クエリは数十の検索エンジンから集約され、商業トラッカーに公開されることはありません。
データはそのまま
調査履歴、生成されたレポート、および設定はVPS上に存在します。— モデル推論の呼び出しのみがサーバーを離れ、選択したプロバイダーへの転送中に暗号化されます。
引用済み、エクスポート可能なレポート
すべてのクレームは情報源にリンクされており、レポートは確認、検証、下流での使用のためにエクスポートできます。
「Webベースの設定」
モデルプロバイダー、APIキー、および検索設定は、組み込みの「設定」ページを通じて管理されます。サーバー上で設定ファイルを編集する必要はありません。
HostingerでLocal Deep Researchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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