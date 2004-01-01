ローカルディープリサーチは、7,200以上のGitHubスターを持つオープンソースのAIリサーチアシスタントで、独自のインフラストラクチャで多段階のリサーチワークフローを実行します。クエリを計画し、ウェブ全体からソースを収集し、不足している点をフォローアップし、引用されたレポートを作成します。これは商用のディープリサーチ製品と同じパターンですが、どのモデルとどの検索エンジンが作業を行うかを完全に制御できます。

このデプロイメントは、ローカルディープリサーチを、お好みのクラウドLLMプロバイダー（OpenRouter、OpenAI、Anthropic、またはOpenAI互換のエンドポイント）に接続します。また、プライバシーを尊重する検索バックエンドとしてSearXNGが付属しているため、リサーチクエリと集約されたソースはVPS上に保持され、モデル推論は選択した最先端のプロバイダーに対して実行されます。