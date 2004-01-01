Local Deep Researchが最大70％オフ

1クリックでローカルディープリサーチ導入

クラウドLLMプロバイダーを使用して反復的な深層研究ワークフローを実行する、セルフホスト型AI研究アシスタント。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックでローカルディープリサーチ導入

Local Deep Research向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Local Deep Researchの活用例

ローカルディープリサーチは、7,200以上のGitHubスターを持つオープンソースのAIリサーチアシスタントで、独自のインフラストラクチャで多段階のリサーチワークフローを実行します。クエリを計画し、ウェブ全体からソースを収集し、不足している点をフォローアップし、引用されたレポートを作成します。これは商用のディープリサーチ製品と同じパターンですが、どのモデルとどの検索エンジンが作業を行うかを完全に制御できます。

このデプロイメントは、ローカルディープリサーチを、お好みのクラウドLLMプロバイダー（OpenRouter、OpenAI、Anthropic、またはOpenAI互換のエンドポイント）に接続します。また、プライバシーを尊重する検索バックエンドとしてSearXNGが付属しているため、リサーチクエリと集約されたソースはVPS上に保持され、モデル推論は選択した最先端のプロバイダーに対して実行されます。

早速申し込む
{name}の活用例

Local Deep Researchの主な機能

反復的深層研究

クエリを計画し、ギャップを追跡し、単発の回答ではなく引用付きの構造化されたレポートにソースを集約します。

クラウド LLM プロバイダー

OpenRouter、OpenAI、Anthropic、およびOpenAI互換のエンドポイントに対応しています。コンテナを再起動することなく、「ウェブUI」からプロバイダーとモデルを切り替えることができます。

プライベート検索バックエンド

SearXNGを搭載しているため、検索クエリは数十の検索エンジンから集約され、商業トラッカーに公開されることはありません。

データはそのまま

調査履歴、生成されたレポート、および設定はVPS上に存在します。— モデル推論の呼び出しのみがサーバーを離れ、選択したプロバイダーへの転送中に暗号化されます。

引用済み、エクスポート可能なレポート

すべてのクレームは情報源にリンクされており、レポートは確認、検証、下流での使用のためにエクスポートできます。

「Webベースの設定」

モデルプロバイダー、APIキー、および検索設定は、組み込みの「設定」ページを通じて管理されます。サーバー上で設定ファイルを編集する必要はありません。

HostingerでLocal Deep Researchを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
早速申し込む
世界に向けて発信する

お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

早速申し込む

対応アプリが種類豊富

9router

9router

40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

デプロイ
Agent Zero

Agent Zero

マルチエージェント連携機能と永続メモリを備えたAIエージェントフレームワーク（オープンソース）

デプロイ
Dify

Dify

RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
すべてのアプリケーションを見る

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。