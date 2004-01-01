1クリックインストールでのScreegoデプロイ
あらゆるファイアウォールを介して信頼性の高いWebRTC接続を実現するための、組み込みのTURNリレーを備えたセルフホスト型スクリーン共有サーバーです。
Screego向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Screegoの活用例
Screegoは、機密性の高い画面コンテンツをサードパーティのSaaS経由でルーティングすることなく、チームがリモートで共同作業できるオープンソースの画面共有サーバーです。WebRTCを使用して低遅延ストリーミングを実現し、TURNリレーサーバーをバンドルしているため、制限の厳しい企業ファイアウォールや対称型NATを介しても接続が成功します。これにより、他のツールで画面共有が失敗する最も一般的な原因が解消されます。
独自のVPSにScreegoをデプロイすることで、完全に制御可能な永続的な画面共有エンドポイントが得られます。会議の参加人数制限はなく、ホストごとのサブスクリプション費用もかからず、共有されるコンテンツへのサードパーティによるアクセスもありません。参加者は、プラグインやダウンロードを必要とせず、最新のブラウザから参加できます。
Screegoの主な機能
「内蔵TURNリレー」
ScreegoはTURN/STUNサーバーをバンドルしています。そのため、WebRTC接続は外部のリレーサービスを必要とせずに、企業のファイアウォールやシンメトリックNATを介しても成功します。
プラグイン不要連携
視聴者は、共有リンクからどのモダンブラウザでもルームに参加できます。拡張機能、クライアントのダウンロード、またはアカウント登録は不要です。
複数同時ルーム
任意の数の独立した画面共有セッションを同時に実行でき、それぞれが独自の招待リンクと分離されたストリームを持ちます。
容量無制限
無制限の参加者と無制限のセッションをホストできます。容量は料金プランではなく、お客様のVPSリソースによって決まります。
「プロメテウス メトリクス」
「/metrics」エンドポイントを公開し、Prometheusスクレイピングによって、アクティブなルーム、TURN接続、およびリレー帯域幅を時系列で追跡します。
HostingerでScreegoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。