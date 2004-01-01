Screegoは、機密性の高い画面コンテンツをサードパーティのSaaS経由でルーティングすることなく、チームがリモートで共同作業できるオープンソースの画面共有サーバーです。WebRTCを使用して低遅延ストリーミングを実現し、TURNリレーサーバーをバンドルしているため、制限の厳しい企業ファイアウォールや対称型NATを介しても接続が成功します。これにより、他のツールで画面共有が失敗する最も一般的な原因が解消されます。

独自のVPSにScreegoをデプロイすることで、完全に制御可能な永続的な画面共有エンドポイントが得られます。会議の参加人数制限はなく、ホストごとのサブスクリプション費用もかからず、共有されるコンテンツへのサードパーティによるアクセスもありません。参加者は、プラグインやダウンロードを必要とせず、最新のブラウザから参加できます。