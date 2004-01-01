Hiccupは、最もよく使うリンクを前面中央に配置するように設計された、軽量なオープンソースの静的スタートページです。Nginxによって提供されるReactアプリケーションとして構築されており、データベースもバックエンドも不要です。内蔵のコンフィグエディタで直接編集または管理できるJSON設定ファイルのみが必要です。注目のカード、整理されたカテゴリ、強力なマルチプロバイダー検索バーにより、単一のタブからあらゆるブックマークに非常に素早くアクセスできます。

独自のVPSでHiccupをセルフホストすることで、ブックマークはプライベートに保たれ、静的ファイルから瞬時に読み込まれ、どのデバイスからでもアクセス可能になります。PWAサポート、キーボードショートカット、ドラッグ＆ドロップによるリンク管理、共有画面用の読み取り専用モードを備えたHiccupは、個人のブラウザスタートページとしても、共有サービス用の家庭用ダッシュボードとしても同様にうまく機能します。