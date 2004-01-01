Hiccupの1クリックインストール
最も重要なリンクとブックマークを一箇所に整理するための、高速で静的なスタートページです。
Hiccup向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hiccupの活用例
Hiccupは、最もよく使うリンクを前面中央に配置するように設計された、軽量なオープンソースの静的スタートページです。Nginxによって提供されるReactアプリケーションとして構築されており、データベースもバックエンドも不要です。内蔵のコンフィグエディタで直接編集または管理できるJSON設定ファイルのみが必要です。注目のカード、整理されたカテゴリ、強力なマルチプロバイダー検索バーにより、単一のタブからあらゆるブックマークに非常に素早くアクセスできます。
独自のVPSでHiccupをセルフホストすることで、ブックマークはプライベートに保たれ、静的ファイルから瞬時に読み込まれ、どのデバイスからでもアクセス可能になります。PWAサポート、キーボードショートカット、ドラッグ＆ドロップによるリンク管理、共有画面用の読み取り専用モードを備えたHiccupは、個人のブラウザスタートページとしても、共有サービス用の家庭用ダッシュボードとしても同様にうまく機能します。
Hiccupの主な機能
「マルチプロバイダー検索」
Google、DuckDuckGo、Amazon、およびカスタムプロバイダ全体を同時に検索するか、または名前やタグで保存済みのリンクに直接移動します。
「JSON設定エディター」
内蔵の構成エディターを通じてダッシュボード全体を管理できます。URLまたはローカルファイルから読み込み、複数の構成をプレビューし、いつでもバックアップをダウンロードすることが可能です。
「ドラッグ＆ドロップリンク」
別のブラウザウィンドウからURLや画像を任意のカードに直接ドラッグして、リンクやカードの背景を追加または更新します。
キーボードナビゲーション
フルキーボードショートカットサポートにより、マウスに触れることなく、リンクを開いたり、「編集モード」を切り替えたり、ダッシュボードを操作したりすることができます。
PWA と モバイル対応
Hiccupをプログレッシブウェブアプリとして、どのデバイスにもインストールすることで、デスクトップやモバイルからすべてのブックマークに、ホーム画面から素早くアクセスできるようになります。
HostingerでHiccupを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。