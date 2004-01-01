1クリックインストールでのUnleashのデプロイ
あらゆる技術スタックに対応した、安全で段階的な機能のロールアウトのためのオープンソースのフィーチャーフラグ管理プラットフォームです。
Unleash向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Unleashの活用例
Unleashは、1,000以上の組織のチームに信頼されている、エンタープライズグレードのオープンソース機能管理プラットフォームです。コードのデプロイと機能のアクティベーションを分離し、再デプロイすることなく、いつでも本番環境にデプロイし、ウェブコントロールプレーンを通じて特定のユーザー、パーセンテージロールアウト、または環境に対して選択的に機能を有効化できます。
Unleashをセルフホストすることで、すべてのフラグ設定とユーザーターゲティングデータは、お客様自身のインフラストラクチャ内に保持されます。すべての主要な言語とフレームワークをカバーする15以上の公式SDKにより、エンジニアリング組織全体が、A/Bテストやカナリアリリースから緊急キルスイッチまで、一貫したワークフローで機能フラグを導入できます。
Unleashの主な機能
段階的展開
設定可能な割合のユーザーに機能を公開し、段階的に適用範囲を拡大することで、全員に影響が及ぶ前に問題を特定できます。
15+ 公式SDK
Node.js、Java、Python、Go、.NET、Ruby、iOS、Androidなどに対応したネイティブSDKは、フラグ評価を高速かつローカルに保ちます。
環境ターゲティング
単一のコントロールプレーンから、設定を重複させることなく、開発、ステージング、本番といった環境ごとに独立したフラグの状態を維持します。
アクティベーション戦略
ユーザーID、IP範囲、ホスト名、またはカスタムコンテキストフィールドをターゲットとして、各機能を誰に表示するかを正確に制御できます。
完全な監査ログ
すべてのフラグ変更は、作成者とタイムスタンプとともに記録され、デバッグとコンプライアンスのための完全な履歴を提供します。
HostingerでUnleashを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。