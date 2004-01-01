Unleashは、1,000以上の組織のチームに信頼されている、エンタープライズグレードのオープンソース機能管理プラットフォームです。コードのデプロイと機能のアクティベーションを分離し、再デプロイすることなく、いつでも本番環境にデプロイし、ウェブコントロールプレーンを通じて特定のユーザー、パーセンテージロールアウト、または環境に対して選択的に機能を有効化できます。

Unleashをセルフホストすることで、すべてのフラグ設定とユーザーターゲティングデータは、お客様自身のインフラストラクチャ内に保持されます。すべての主要な言語とフレームワークをカバーする15以上の公式SDKにより、エンジニアリング組織全体が、A/Bテストやカナリアリリースから緊急キルスイッチまで、一貫したワークフローで機能フラグを導入できます。