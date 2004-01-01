Prefectを使用すると、デコレーター1つで、任意のPython関数をスケジュール設定可能で、監視可能、かつ自動的にリトライされるワークフローに変換できます。YAMLを多用するオーケストレーションツールとは異なり、Prefectはワークフローを通常のPythonコードとして保持します。これにより、他のモジュールと同様にテスト、バージョン管理、デプロイが可能です。付属のUIには、すべての実行についてリアルタイムの実行ステータス、ログ、タスクレベルの履歴が表示されます。

VPSでPrefectをセルフホストすることで、クラウド実行費用を削減し、固定のインフラコストで無制限のワークフロー実行を可能にします。また、機密性の高いパイプラインデータ（認証情報、クエリ結果、ログなど）をベンダーロックインなしで、すべて自身のインフラストラクチャ内に保持できます。