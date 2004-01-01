Prefectの1クリックインストールによるデプロイ
データパイプラインと自動化タスクの構築、スケジュール設定、監視を支える、モダンなPythonネイティブのワークフローオーケストレーションプラットフォームです。
Prefect向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Prefectの活用例
Prefectを使用すると、デコレーター1つで、任意のPython関数をスケジュール設定可能で、監視可能、かつ自動的にリトライされるワークフローに変換できます。YAMLを多用するオーケストレーションツールとは異なり、Prefectはワークフローを通常のPythonコードとして保持します。これにより、他のモジュールと同様にテスト、バージョン管理、デプロイが可能です。付属のUIには、すべての実行についてリアルタイムの実行ステータス、ログ、タスクレベルの履歴が表示されます。
VPSでPrefectをセルフホストすることで、クラウド実行費用を削減し、固定のインフラコストで無制限のワークフロー実行を可能にします。また、機密性の高いパイプラインデータ（認証情報、クエリ結果、ログなど）をベンダーロックインなしで、すべて自身のインフラストラクチャ内に保持できます。
Prefectの主な機能
Pythonネイティブワークフロー
任意のPython関数を
@flowまたは
@taskでデコレートするだけで、スケジューリング、リトライ、キャッシング、可観測性を利用できます。— 独自のDSLを学ぶ必要はありません。
自動再試行
API、データベース、またはネットワーク呼び出しにおける一時的な障害が手動での介入なしに回復するよう、タスクごとに指数バックオフとカスタム再試行ロジックを設定します。
リアルタイムモニタリング
組み込みUIには、ライブタスクのステータス、実行ログ、実行履歴が表示されるため、何が実行中で、何が失敗し、その理由は何であるかを常に把握できます。
柔軟な予約機能
Cron式、インターバルトリガー、イベント駆動型デプロイにより、任意のスケジュールで、または外部イベントに応じてパイプラインを実行できます。
ワークプール＆ワーカー
複数のワーカープロセスまたはマシンにフローの実行を分散させ、オーケストレーションサーバーから独立してコンピューティング能力を拡張します。
HostingerでPrefectを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。