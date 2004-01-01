MantisBT（Mantis Bug Tracker）は、PHPで書かれた長年のオープンソースの課題追跡システムです。ソフトウェアチームがバグを記録し、機能リクエストを管理し、複数のプロジェクト間で作業を調整するために使用されます。カスタマイズ可能なワークフロー、きめ細かなプロジェクトごとの権限、およびメール通知を中心に構築されており、本格的なプロジェクト管理スイートの肥大化なしに、課題管理の規律に焦点を当てています。

MantisBTをセルフホストすることで、報告された欠陥、添付ファイル、および内部議論を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これは、バグレポートに再現手順、顧客データ、または独自のコードが含まれる組織にとって不可欠です。このデプロイメントには、永続的な課題履歴のためにMariaDBが付属しており、多くの商用課題追跡システムが課すユーザーごとのライセンス費用を排除します。