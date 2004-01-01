1クリックインストールでのMantisBTデプロイ
ソフトウェアチームが欠陥を記録し、機能リクエストを管理し、プロジェクトのワークフローを調整するためのオープンソースのバグトラッカーです。
MantisBT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MantisBTの活用例
MantisBT（Mantis Bug Tracker）は、PHPで書かれた長年のオープンソースの課題追跡システムです。ソフトウェアチームがバグを記録し、機能リクエストを管理し、複数のプロジェクト間で作業を調整するために使用されます。カスタマイズ可能なワークフロー、きめ細かなプロジェクトごとの権限、およびメール通知を中心に構築されており、本格的なプロジェクト管理スイートの肥大化なしに、課題管理の規律に焦点を当てています。
MantisBTをセルフホストすることで、報告された欠陥、添付ファイル、および内部議論を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これは、バグレポートに再現手順、顧客データ、または独自のコードが含まれる組織にとって不可欠です。このデプロイメントには、永続的な課題履歴のためにMariaDBが付属しており、多くの商用課題追跡システムが課すユーザーごとのライセンス費用を排除します。
MantisBTの主な機能
カスタマイズ可能なワークフロー
プロジェクトごとにステータスの遷移、解決状態、アクセスルールを定義することで、各チームが実際にどのように作業を報告から解決まで進めるかをトラッカーが反映するようにします。
きめ細かい権限
プロジェクト、カテゴリ、フィールドレベルでのロールベースのアクセス制御により、機密性の高い問題は、閲覧が必要なユーザーにのみ表示されます。
「メール通知」
設定可能なメールルールは、課題のステータスが変更されると、報告者、担当者、監視者に通知し、欠陥や機能リクエストが見落とされることがないようにします。
カスタムフィールドとフィルター
課題に任意のカスタムフィールドを追加し、複雑なフィルターを名前付きビューとして保存することで、コンテキストを失うことなく何千ものレポートを選別できます。
プラグインアーキテクチャ
豊富なプラグインエコシステムにより、MantisBTはソース管理連携、追加の認証方法、レポートアドオンなどで拡張できます。
RESTとSOAP API
RESTおよびSOAPインターフェースは両方とも、課題の作成をスクリプト化し、トリアージを自動化し、CIパイプラインや外部ツールとトラッカーを統合できます。
HostingerでMantisBTを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。