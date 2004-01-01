1クリックでのdraw.ioデプロイ
無料のオープンソースのダイアグラム作成アプリケーションで、フローチャート、ネットワーク図、UML、およびアーキテクチャの視覚化を作成できます。— 完全にセルフホスト型です。
draw.io向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
draw.ioの活用例
draw.io (diagrams.net) は、何百万ものエンジニア、アーキテクト、ビジネスアナリストから信頼されている、無料のオープンソースの図形描画ツールです。フローチャート、UMLクラス図、エンティティ関係図、ネットワークおよびインフラストラクチャマップ、BPMNワークフローなど、幅広い種類の図をサポートしており、これらすべてを洗練されたブラウザベースのエディターから利用できます。
独自のVPSでdraw.ioをセルフホストすると、すべての図形データがインフラストラクチャ内に留まることを意味します。外部サーバーにファイルが送信されることはなく、規制対象業界のチームや厳格なデータレジデンシー要件を持つチームにとって、デフォルトの選択肢となっています。Dockerイメージはステートレスで軽量であり、データベースへの依存関係はありません。
draw.ioの主な機能
外部依存関係ゼロ
draw.ioは単一のステートレスコンテナとして動作し、データベースは不要です — ダイアグラムデータがお客様のサーバーから出ることはありません。
幅広いダイアグラム対応
1つの統合エディターから、フローチャート、UML、ER図、ネットワークマップ、BPMNワークフロー、およびワイヤーフレームを作成します。
クラウドストレージ連携
Google Drive、Microsoft OneDrive、GitLabと連携し、既存のファイルと合わせて図を保存し、バージョン管理できます。
サーバーサイドエクスポート
図をPDF、PNG、SVG、Visio (.vsdx) 形式で、クライアント側の処理なしにサーバー上で直接エクスポートします。
オフライン対応エディター
URLに
?offline=1を追加することで、完全にオフラインで動作します。これは、エアギャップ環境や制限された環境に最適です。
Hostingerでdraw.ioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。