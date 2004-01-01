draw.io (diagrams.net) は、何百万ものエンジニア、アーキテクト、ビジネスアナリストから信頼されている、無料のオープンソースの図形描画ツールです。フローチャート、UMLクラス図、エンティティ関係図、ネットワークおよびインフラストラクチャマップ、BPMNワークフローなど、幅広い種類の図をサポートしており、これらすべてを洗練されたブラウザベースのエディターから利用できます。

独自のVPSでdraw.ioをセルフホストすると、すべての図形データがインフラストラクチャ内に留まることを意味します。外部サーバーにファイルが送信されることはなく、規制対象業界のチームや厳格なデータレジデンシー要件を持つチームにとって、デフォルトの選択肢となっています。Dockerイメージはステートレスで軽量であり、データベースへの依存関係はありません。