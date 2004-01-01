Quickwitは、Rustで書かれたオープンソースの分散型検索エンジンであり、ログ管理、分散型トレース、あらゆる規模のオブザーバビリティワークロード向けに特別に構築されています。コンピューティングとストレージを分離し、データをオブジェクトストレージに直接インデックス化することで、チームは従来のログスタックのわずかなコストで、数ヶ月または数年分のテレメトリーをオンラインで保持できます。

独自のVPSでQuickwitをセルフホストすることで、オブザーバビリティパイプラインを完全に制御でき、ネイティブのOpenTelemetryおよびJaeger互換性、そしてGrafanaデータソースが提供されます。これにより、SaaSオブザーバビリティプラットフォームに縛られるようなホストごとの料金、保持期間の制限、ベンダーロックインは発生しません。