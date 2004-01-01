Quickwit のワンクリックインストール
可観測性（オブザーバビリティ）のためのクラウドネイティブ検索エンジン — Datadog、Elasticsearch、Loki、Tempoに代わるオープンソースの選択肢です。
Quickwit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Quickwitの活用例
Quickwitは、Rustで書かれたオープンソースの分散型検索エンジンであり、ログ管理、分散型トレース、あらゆる規模のオブザーバビリティワークロード向けに特別に構築されています。コンピューティングとストレージを分離し、データをオブジェクトストレージに直接インデックス化することで、チームは従来のログスタックのわずかなコストで、数ヶ月または数年分のテレメトリーをオンラインで保持できます。
独自のVPSでQuickwitをセルフホストすることで、オブザーバビリティパイプラインを完全に制御でき、ネイティブのOpenTelemetryおよびJaeger互換性、そしてGrafanaデータソースが提供されます。これにより、SaaSオブザーバビリティプラットフォームに縛られるようなホストごとの料金、保持期間の制限、ベンダーロックインは発生しません。
Quickwitの主な機能
OpenTelemetryネイティブ
サイドカーやスキーママッピングなしで、OTLP gRPCおよびHTTP経由でログとトレースを直接取り込み、その後、数秒でクエリできます。
イェーガー対応
ドロップイン型のJaeger gRPC APIを使用すると、既存の「Jaeger UI」やクライアントは、アプリケーションの変更を一切行わずにQuickwitをバックエンドとするトレースをクエリできるようになります。
瞬時検索
Tantivyを搭載したインデックス機能は、テラバイト規模のログやスパンに対して、全文検索と構造化クエリを低遅延で提供します。
オブジェクトストレージバックエンド
データをS3互換ストレージに直接インデックス化するため、データ保持が安価で柔軟になります。高価なSSDを使用せずに、数ヶ月分のテレメトリーを保持できます。
「Grafana データソース」
公式のGrafanaプラグインにより、QuickwitはPrometheusおよびLokiダッシュボードと並ぶ一流のログおよびトレースソースになります。
スキーマレスインジェスト
動的マッピングを使用すると、事前にスキーマを定義することなく半構造化JSONを取り込むことができ、必要に応じて厳密なスキーマをオプションで利用できます。
HostingerでQuickwitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。