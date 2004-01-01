1クリックインストールでのBlack Candyのデプロイ
個人の音楽コレクション向けの、クリーンなウェブプレーヤーと公式モバイルアプリを備えたセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーです。
Black Candy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Black Candyの活用例
Black Candyは、オープンソースのセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーです。個人のオーディオコレクションをプライベートなストリーミングサービスに変え、どのブラウザからでも、または公式モバイルアプリからでもアクセスできます。ライブラリをスキャンし、メタデータとアルバムアートを読み込み、プレイリスト、検索、複数ユーザーアカウント機能を備えたクリーンでレスポンシブなウェブプレーヤーを通じてすべてを表示します。
商用ストリーミングプラットフォームとは異なり、Black Candyはすべてのトラック、プレイリスト、リスニング習慣をユーザーが所有するインフラ上で保持します。サブスクリプション料金はかからず、予告なく変更されるカタログもなく、高品質ファイルの圧縮もありません。ユーザー自身の音楽が、VPSから使用するすべてのデバイスにフル忠実度でストリーミングされるだけです。
Black Candyの主な機能
個人音楽ストリーミング
自分のコレクションを、どのブラウザからでも、または公式モバイルアプリからでも、フルアルバムアート、メタデータ、検索機能付きでストリーミングできます。
マルチユーザーアカウント
1つのサーバーで単一のライブラリを共有しながら、各リスナーにそれぞれ独自のログイン、プレイリスト、視聴履歴を付与します。
リアルタイムトランスコーディング
オリジナルを変更することなく、音声をストリーミング可能なビットレートに自動変換します。これにより、低速またはモバイル接続でも再生がスムーズになります。
プレイリストと検索
手動またはスマートなプレイリストを作成し、高速な全文検索であらゆるアーティスト、アルバム、またはトラックを瞬時に検索できます。
完全なデータ所有権
あなたの音楽、プレイリスト、リスニングデータはVPS上に保存されます。サブスクリプションやトラッキングは不要で、消えるカタログもありません。
HostingerでBlack Candyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。