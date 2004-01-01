Black Candyは、オープンソースのセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーです。個人のオーディオコレクションをプライベートなストリーミングサービスに変え、どのブラウザからでも、または公式モバイルアプリからでもアクセスできます。ライブラリをスキャンし、メタデータとアルバムアートを読み込み、プレイリスト、検索、複数ユーザーアカウント機能を備えたクリーンでレスポンシブなウェブプレーヤーを通じてすべてを表示します。

商用ストリーミングプラットフォームとは異なり、Black Candyはすべてのトラック、プレイリスト、リスニング習慣をユーザーが所有するインフラ上で保持します。サブスクリプション料金はかからず、予告なく変更されるカタログもなく、高品質ファイルの圧縮もありません。ユーザー自身の音楽が、VPSから使用するすべてのデバイスにフル忠実度でストリーミングされるだけです。