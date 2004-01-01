1クリックインストールでInvoiceShelfデプロイ
フリーランサーや中小企業向けのセルフホスト型オープンソース請求書発行プラットフォームで、旧称はCraterです。
InvoiceShelf向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
InvoiceShelfの活用例
InvoiceShelfは、月額SaaS料金なしでプロフェッショナルな請求ソリューションを必要とするフリーランス、コンサルタント、中小企業向けのセルフホスト型請求・会計プラットフォームです。クライアント、品目、請求書、見積書、経費、支払いといった完全な請求ワークフローをカバーしており、複数の通貨、税率、カスタマイズ可能なPDFテンプレートに対応しています。
独自のVPSでInvoiceShelfをホストすることで、財務データと顧客記録を管理下のインフラストラクチャでプライベートに保つことができます。Stripe決済ゲートウェイの統合機能と、顧客がオンラインで請求書を表示・支払いできるクライアントポータルが組み込まれているため、請求書ごとの手数料やベンダーロックインなしで、洗練された請求体験を得られます。
InvoiceShelfの主な機能
「請求書と見積書」
カスタマイズ可能なテンプレートと自動PDF生成機能により、すべてのドキュメントでプロフェッショナルな請求書と見積書を作成できます。
「オンライン決済ポータル」
顧客は、Stripe決済ゲートウェイ連携済みのセルフサービスポータルを通じて、オンラインで請求書を表示、ダウンロード、支払いできます。
経費管理
請求書と合わせて経費を記録・分類することで、財務状況全体を一元的に把握できます。
多通貨対応
設定可能な為替レートと請求書ごとの通貨選択により、顧客に現地通貨で請求できます。
税金管理
複数の税率を定義し、品目ごと、または請求書ごとに適用して、VAT、GST、その他の税制に対応します。
HostingerでInvoiceShelfを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。