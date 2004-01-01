InvoiceShelfは、月額SaaS料金なしでプロフェッショナルな請求ソリューションを必要とするフリーランス、コンサルタント、中小企業向けのセルフホスト型請求・会計プラットフォームです。クライアント、品目、請求書、見積書、経費、支払いといった完全な請求ワークフローをカバーしており、複数の通貨、税率、カスタマイズ可能なPDFテンプレートに対応しています。

独自のVPSでInvoiceShelfをホストすることで、財務データと顧客記録を管理下のインフラストラクチャでプライベートに保つことができます。Stripe決済ゲートウェイの統合機能と、顧客がオンラインで請求書を表示・支払いできるクライアントポータルが組み込まれているため、請求書ごとの手数料やベンダーロックインなしで、洗練された請求体験を得られます。