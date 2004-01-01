1クリックインストールによるMicrocksのデプロイ
REST、GraphQL、gRPC、AsyncAPIに対応したAPIモックおよびコントラクトテストのためのCNCFインキュベーションプラットフォーム。
Microcks向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Microcksの活用例
Microcksは、REST/OpenAPI、GraphQL、gRPC、SOAP、AsyncAPIといった主要なプロトコルすべてに対応した、APIのモックとテストのためのオープンソースのクラウドネイティブプラットフォームです。手書きのスタブを維持する代わりに、チームは既存のAPI契約をインポートするだけで、Microcksが実際のサービス動作を模倣したリアルなモックを自動的に生成し、バックエンドチームを待つことなく開発を加速できます。
CNCFインキュベーションプロジェクトとして、MicrocksはCI/CD統合のために構築されており、DevOpsパイプラインに自然に適合します。独自のVPSでセルフホストすることで、APIテストデータを完全に制御でき、外部SaaSへの依存を排除し、クラウドテストプラットフォームでは決して到達できない内部サービスをモックできます。
Microcksの主な機能
マルチプロトコルAPIモック
単一プラットフォームでREST、GraphQL、gRPC、SOAP、AsyncAPIサービスをモック化 — 各プロトコルごとに個別のツールは不要です。
契約駆動型テスト
OpenAPI、AsyncAPI、Postman、またはgRPCの仕様をインポートし、CI/CDパイプラインで、実装が合意された契約に準拠していることを自動的に検証します。
動的応答生成
モック応答でテンプレートと式を活用し、静的なフィクスチャではなく現実的で多様なデータを生成することで、テストカバレッジを向上させます。
CI/CDパイプライン統合
GitHub Actions、Jenkins、Tektonのネイティブサポートにより、手動での介入なしに、すべてのコミットでコンフォーマンス テストを自動的に実行できます。
「Postmanコレクション」インポート
既存のPostmanコレクションをモック定義およびテストスイートとして再利用し、チームがAPIドキュメントに投じた投資を保護します。
HostingerでMicrocksを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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