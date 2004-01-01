Microcksは、REST/OpenAPI、GraphQL、gRPC、SOAP、AsyncAPIといった主要なプロトコルすべてに対応した、APIのモックとテストのためのオープンソースのクラウドネイティブプラットフォームです。手書きのスタブを維持する代わりに、チームは既存のAPI契約をインポートするだけで、Microcksが実際のサービス動作を模倣したリアルなモックを自動的に生成し、バックエンドチームを待つことなく開発を加速できます。

CNCFインキュベーションプロジェクトとして、MicrocksはCI/CD統合のために構築されており、DevOpsパイプラインに自然に適合します。独自のVPSでセルフホストすることで、APIテストデータを完全に制御でき、外部SaaSへの依存を排除し、クラウドテストプラットフォームでは決して到達できない内部サービスをモックできます。