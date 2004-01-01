MistServerは、インターネットストリーミングアプリケーション構築のために設計された、オープンソースのフル機能ストリーミングメディアツールキットです。RTMP、HLS、DASH、WebRTC、SRT、RTSPなど、幅広い入出力プロトコルをサポートしており、あらゆるプレーヤーやデバイスにメディアを取り込み、処理し、配信できます。ポート4242で利用できる組み込みのウェブUIは、追加ツールなしで完全なサーバー設定、ストリーム管理、リアルタイム監視を提供します。

オーバーザトップ（OTT）ストリーミングアプリケーションを構築する開発者向けに設計されたMistServerは、軽量でモジュール式であり、商用を含むあらゆる目的で無料で使用できます。VPSでのセルフホスティングにより、視聴者ごとの料金やサードパーティへの依存なしに、ストリーミングインフラストラクチャを完全に制御できます。