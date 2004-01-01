1クリックインストールでMistServerをデプロイ
大規模なインターネットストリーミングアプリケーションを安定して構築・提供するための、多機能なオープンソースメディアツールキットです。
MistServer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MistServerの活用例
MistServerは、インターネットストリーミングアプリケーション構築のために設計された、オープンソースのフル機能ストリーミングメディアツールキットです。RTMP、HLS、DASH、WebRTC、SRT、RTSPなど、幅広い入出力プロトコルをサポートしており、あらゆるプレーヤーやデバイスにメディアを取り込み、処理し、配信できます。ポート4242で利用できる組み込みのウェブUIは、追加ツールなしで完全なサーバー設定、ストリーム管理、リアルタイム監視を提供します。
オーバーザトップ（OTT）ストリーミングアプリケーションを構築する開発者向けに設計されたMistServerは、軽量でモジュール式であり、商用を含むあらゆる目的で無料で使用できます。VPSでのセルフホスティングにより、視聴者ごとの料金やサードパーティへの依存なしに、ストリーミングインフラストラクチャを完全に制御できます。
MistServerの主な機能
「複数プロトコルのサポート」
単一のサーバーから、プラグイン設定なしで、RTMP、HLS、DASH、WebRTC、SRT、RTSPを介してストリームを取り込み、配信します。
ウェブベースの設定
コマンドラインアクセスなしで、組み込みのウェブインターフェースから、ストリームの設定、入力の管理、サーバーパフォーマンスの監視を行うことができます。
低遅延ストリーミング
SRTおよびWebRTC出力オプションは、ライブイベントやインタラクティブなアプリケーション向けに、サブ秒の低遅延ストリーミングを可能にします。
「OTT アプリ」準備完了
OTTストリーミングプラットフォームを構築する開発者向けに設計されており、MistServerがメディア配信レイヤーを処理するため、アプリケーション開発に集中できます。
モジュール式アーキテクチャ
サーバーのフットプリントを削減するため、不要なプロトコルバイナリを削除し、アプリケーションが必要とするストリーミングプロトコルのみを保持します。
HostingerでMistServerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。