WAHAの1クリックインストール
シンプルなRESTインターフェースを介してメッセージを送受信できる、セルフホスト型のWhatsApp HTTP APIです。
WAHA向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WAHAの活用例
WAHA（WhatsApp HTTP API）は、WhatsApp WebをクリーンなHTTPインターフェースにラップするオープンソースのREST APIサーバーです。これにより、ブラウザへの依存やサードパーティのクラウドコストなしに、あらゆるアプリケーションやサービスがメッセージを送信し、イベントを受信し、セッションを管理できます。複数のエンジンバックエンドをサポートしており、このテンプレートはNOWEBエンジンを使用しています。NOWEBエンジンはブラウザを起動せずにWebSocket経由で直接通信するため、VPSリソース上で軽量かつ効率的です。
WAHAをセルフホストすることで、WhatsAppのセッションデータ、メッセージコンテンツ、およびWebhook連携を完全に管理できます。標準のHTTPコールを使用して、CRM、チャットボット、ヘルプデスク、または社内ツールを数分でWhatsAppに接続できます。ビルトインのウェブダッシュボードとインタラクティブなSwagger UIが標準で含まれています。
WAHAの主な機能
WhatsApp向けREST API
あらゆる言語またはフレームワークからアクセス可能な、ドキュメント化されたREST APIを介して、WhatsAppメッセージ、メディア、およびイベントを送受信します。
Webダッシュボード機能
コードを記述することなく、「ウェブUI」を通じてセッションを管理し、QRコードをスキャンし、アクティビティを監視できます。
ウェブフックイベントストリーミング
設定可能なイベントフィルターとカスタムヘッダーを使用して、受信メッセージとステータス更新をご自身のエンドポイントにプッシュします。
「セッション永続化」
セッションはコンテナの再起動後も自動的に維持されます。再起動やアップデート後にQRコードを再スキャンする必要はありません。
メディアファイルの取り扱い
受信したメディア用の内蔵ローカルストレージを備えており、画像、ドキュメント、音声メモ、動画ファイルを送受信できます。
HostingerでWAHAを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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