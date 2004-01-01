WAHA（WhatsApp HTTP API）は、WhatsApp WebをクリーンなHTTPインターフェースにラップするオープンソースのREST APIサーバーです。これにより、ブラウザへの依存やサードパーティのクラウドコストなしに、あらゆるアプリケーションやサービスがメッセージを送信し、イベントを受信し、セッションを管理できます。複数のエンジンバックエンドをサポートしており、このテンプレートはNOWEBエンジンを使用しています。NOWEBエンジンはブラウザを起動せずにWebSocket経由で直接通信するため、VPSリソース上で軽量かつ効率的です。

WAHAをセルフホストすることで、WhatsAppのセッションデータ、メッセージコンテンツ、およびWebhook連携を完全に管理できます。標準のHTTPコールを使用して、CRM、チャットボット、ヘルプデスク、または社内ツールを数分でWhatsAppに接続できます。ビルトインのウェブダッシュボードとインタラクティブなSwagger UIが標準で含まれています。