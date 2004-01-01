Temporalは、開発者が通常のコードとして長時間実行されるフォールトトレラントなアプリケーションを作成できる、オープンソースの耐久性のあるワークフロー実行プラットフォームです。Temporalで記述されたワークフローは、プロセスのクラッシュ、ネットワークの分断、インフラストラクチャの障害を自動的に乗り越えます。手動でのチェックポイント設定、データベース内のステートマシン、複雑な再試行ロジックは不要です。ワーカーが再起動すると、実行は中断した場所から正確に再開されます。

このデプロイメントは、永続化のためのPostgreSQLとワークフロー履歴の検索および可視化のためのElasticsearchを備えたサーバーを含む、完全なTemporalスタックを実行します。付属のWeb UIを使用すると、アクティブなワークフローの監視、イベント履歴の検査、ステータスやカスタム属性による実行の検索、シグナルのトリガーが可能です。これにより、チームは実行中のビジネスプロセスを完全に可視化できます。