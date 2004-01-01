1クリックインストールでのTemporalデプロイ
大規模な耐障害性のある長時間実行アプリケーションを構築するための、オープンソースの耐久性のあるワークフロー実行プラットフォーム。
Temporal向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Temporalの活用例
Temporalは、開発者が通常のコードとして長時間実行されるフォールトトレラントなアプリケーションを作成できる、オープンソースの耐久性のあるワークフロー実行プラットフォームです。Temporalで記述されたワークフローは、プロセスのクラッシュ、ネットワークの分断、インフラストラクチャの障害を自動的に乗り越えます。手動でのチェックポイント設定、データベース内のステートマシン、複雑な再試行ロジックは不要です。ワーカーが再起動すると、実行は中断した場所から正確に再開されます。
このデプロイメントは、永続化のためのPostgreSQLとワークフロー履歴の検索および可視化のためのElasticsearchを備えたサーバーを含む、完全なTemporalスタックを実行します。付属のWeb UIを使用すると、アクティブなワークフローの監視、イベント履歴の検査、ステータスやカスタム属性による実行の検索、シグナルのトリガーが可能です。これにより、チームは実行中のビジネスプロセスを完全に可視化できます。
Temporalの主な機能
永続実行
ワークフローは、プロセスの中断やインフラストラクチャの再起動後も自動的に存続し、追加のインフラストラクチャなしで中断した箇所から正確に再開します。
「ワークフローの表示設定」
Elasticsearchによる検索機能では、ステータス、ワークフロータイプ、カスタム検索属性、または時間範囲でワークフローの実行をフィルタリングおよび検査することができます。
「自動リトライ」
アプリケーションコードを変更することなく、一時的な障害を処理できるよう、任意のアクティビティに対して、設定可能なバックオフ付きのリトライポリシーを定義します。
長期実行ワークフロー
数分、数日、あるいは数年にわたって実行されるワークフローをネイティブでサポートします。これには、スケジュールされたタイマー、人間による承認ステップ、および外部シグナルが含まれます。
「多言語SDK」
ワーカーは、Go、Python、Java、TypeScript、.NET、PHP向けの公式SDKを使用して、gRPCを介して接続します。
HostingerでTemporalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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