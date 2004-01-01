1クリックインストールでのDokuWikiデプロイ
技術文書やチームのナレッジベース向けの、シンプルでデータベース不要のWikiプラットフォームです。
DokuWiki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DokuWikiの活用例
DokuWikiは、データベースではなくプレーンテキストファイルにすべてのコンテンツを保存する、軽量で標準準拠のWikiです。このファイルベースの設計により、セットアップは最小限に抑えられ、ファイルのコピーだけでバックアップが非常に簡単になります。そのシンプルさにもかかわらず、DokuWikiは、フル機能の編集体験、階層的な名前空間管理、きめ細かなアクセス制御、そしてインフラの複雑さを増すことなく機能を拡張できる広範なプラグインエコシステムを提供します。
VPSでDokuWikiをセルフホストすることで、ドキュメントをプライベートに保ち、完全に独自の条件でアクセスできるようになります。ユーザーごとの料金、外部サービスへの依存、インフラからデータが流出することもないため、あらゆる規模の社内Wiki、テクニカルランブック、チームのナレッジベースにとって信頼できる長期的な選択肢となります。
DokuWikiの主な機能
データベース不要
すべてのコンテンツはプレーンテキストファイルとして保存され、他のWikiプラットフォームに共通するデータベースのセットアップとメンテナンスのオーバーヘッドを排除します。
バージョン管理機能内蔵
すべての編集は、完全な差分表示とワンクリックロールバックで追跡されるため、コンテンツの変更が永久に失われることはありません。
柔軟なアクセス制御
ユーザーグループとページレベルの権限により、Wikiのセクションを適切なオーディエンスに正確に制限したり、公開したりできます。
豊富なプラグインエコシステム
コアコードに触れることなく、数百のコミュニティプラグインが構文ハイライト、図、タスクリスト、統合といった機能を追加します。
簡単なバックアップ
コンテンツはプレーンファイルなので、Wiki全体をバックアップすることは、1つのディレクトリをコピーするか、任意のファイルベースのバックアップ戦略に含めるのと同じくらい簡単です。
HostingerでDokuWikiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。