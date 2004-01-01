DokuWikiは、データベースではなくプレーンテキストファイルにすべてのコンテンツを保存する、軽量で標準準拠のWikiです。このファイルベースの設計により、セットアップは最小限に抑えられ、ファイルのコピーだけでバックアップが非常に簡単になります。そのシンプルさにもかかわらず、DokuWikiは、フル機能の編集体験、階層的な名前空間管理、きめ細かなアクセス制御、そしてインフラの複雑さを増すことなく機能を拡張できる広範なプラグインエコシステムを提供します。

VPSでDokuWikiをセルフホストすることで、ドキュメントをプライベートに保ち、完全に独自の条件でアクセスできるようになります。ユーザーごとの料金、外部サービスへの依存、インフラからデータが流出することもないため、あらゆる規模の社内Wiki、テクニカルランブック、チームのナレッジベースにとって信頼できる長期的な選択肢となります。