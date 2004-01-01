Semaphoreは、DevOps自動化ツールを管理・実行するためのモダンなオープンソースのウェブインターフェースです。コマンドラインアクセスを必要とせずに、Ansibleプレイブック、Terraformプラン、OpenTofu構成、Bashスクリプト、Pulumiスタックを実行するためのクリーンなダッシュボードを提供します。チームは、インフラストラクチャコードを完全に制御しながら、ブラウザを通じてインベントリ、認証情報、実行履歴を管理できます。

VPSでSemaphoreをセルフホストすることで、監査証跡、スケジュール実行、チームアクセス制御を備えたすべての自動化実行を一元化できます。このデプロイには、信頼性の高いデータストレージ用のPostgreSQLと、デプロイ中に設定した認証情報で初回起動時に自動的に作成される管理者アカウントが含まれています。