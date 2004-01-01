Ansibleプレイブック、Terraformプラン、Bashスクリプト、およびPulumiスタックを実行するための最新のウェブUIです。
Semaphore向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Semaphoreの活用例
Semaphoreは、DevOps自動化ツールを管理・実行するためのモダンなオープンソースのウェブインターフェースです。コマンドラインアクセスを必要とせずに、Ansibleプレイブック、Terraformプラン、OpenTofu構成、Bashスクリプト、Pulumiスタックを実行するためのクリーンなダッシュボードを提供します。チームは、インフラストラクチャコードを完全に制御しながら、ブラウザを通じてインベントリ、認証情報、実行履歴を管理できます。
VPSでSemaphoreをセルフホストすることで、監査証跡、スケジュール実行、チームアクセス制御を備えたすべての自動化実行を一元化できます。このデプロイには、信頼性の高いデータストレージ用のPostgreSQLと、デプロイ中に設定した認証情報で初回起動時に自動的に作成される管理者アカウントが含まれています。
Semaphoreの主な機能
Ansible Playbook実行ツール
インベントリ管理、変数インジェクション、リアルタイム出力ストリーミング機能を備えたWeb UIから、Ansibleプレイブックを実行します。
マルチツール対応
Terraform、OpenTofu、Pulumi、および Bash スクリプトを、Ansible とともに単一の統合インターフェースから実行します。
予定実行
cron式で自動化実行をスケジュールし、詳細なログとステータス追跡で実行履歴を表示します。
認証情報管理
暗号化されたストレージで、SSHキー、クラウドプロバイダーの認証情報、およびVaultパスワードを安全に保管します。
チーム連携
プロジェクトレベルの権限でチームアクセスを管理することで、メンバーは直接サーバーにアクセスすることなく、承認されたタスクを実行できます。
Gitの統合
タスクごとにブランチとタグを選択して、Gitリポジトリから直接プレイブックと自動化コードをプルします。
HostingerでSemaphoreを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。