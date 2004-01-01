OpenHumanは、独自のインフラストラクチャ上で動作するように設計された、オープンソースの個人用AIスーパーインテリジェンスです。RustコアとObsidian互換のローカルファーストメモリツリーを中心に構築されており、ワンクリックOAuthを介してGmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、Calendarなど、100以上のサービスに接続し、20分ごとに新しいデータをプライベートなナレッジベースに静かに取り込みます。

OpenHumanをセルフホストすることで、すべてのメール、ドキュメント、会話を所有するワークスペース内に保持しつつ、必要に応じて推論モデル、高速モデル、またはビジョンモデルにリクエストをルーティングできます。シートごとの料金は発生せず、ベンダーロックインもなく、明示的にルーティングしない限り、サードパーティのAIサービスがあなたの生データを見ることはありません。