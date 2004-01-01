OpenHumanの1クリックインストール。
118以上のアプリと連携し、完全に制御可能なプライベートな記憶ツリーを構築する、セルフホスト型パーソナルAIコアです。
OpenHuman向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenHumanの活用例
OpenHumanは、独自のインフラストラクチャ上で動作するように設計された、オープンソースの個人用AIスーパーインテリジェンスです。RustコアとObsidian互換のローカルファーストメモリツリーを中心に構築されており、ワンクリックOAuthを介してGmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、Calendarなど、100以上のサービスに接続し、20分ごとに新しいデータをプライベートなナレッジベースに静かに取り込みます。
OpenHumanをセルフホストすることで、すべてのメール、ドキュメント、会話を所有するワークスペース内に保持しつつ、必要に応じて推論モデル、高速モデル、またはビジョンモデルにリクエストをルーティングできます。シートごとの料金は発生せず、ベンダーロックインもなく、明示的にルーティングしない限り、サードパーティのAIサービスがあなたの生データを見ることはありません。
OpenHumanの主な機能
ローカルファーストメモリ
すべてのメッセージ、ドキュメント、および統合同期は、ローカルのSQLiteストアとObsidian互換のボールトに保存され、ディスク上で直接読み取り、編集、バックアップできます。
118以上の連携
Gmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、Calendarなど、多数のサービスに対応したワンクリックOAuthコネクタで、20分ごとにデータを更新するバックグラウンドワーカーを備えています。
ネイティブエージェントツール
組み込みのウェブ検索、スクレイピング、ファイルシステムアクセス、Git操作、および音声（STT/TTS）により、エージェントは外部プラグインフレームワークなしであなたの代わりに動作できます。
TokenJuice圧縮
デバイス上のプロンプトコンプレッサーは、エージェント呼び出しから冗長なトークンをトリミングすることで、長時間実行されるワークフローにおいてモデルAPIコストを最大80％削減します。
統合モデルルーティング
単一のサブスクリプションで、推論、高速、ビジョンモデルを切り替えることができます。または、完全なプライバシーのために、コアをローカルのOllamaおよびLM Studioバックエンドに接続することも可能です。
堅牢化された RPC コア
ヘッドレスRustコアは、ベアラー認証されたRPCエンドポイントを公開し、権限を削除した読み取り専用コンテナとして動作し、ネットワーク経由でデスクトップクライアントとクリーンにペアリングします。
HostingerでOpenHumanを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。