ClassicPressは、コミュニティ主導のWordPressのフォークであり、おなじみのTinyMCEクラシックエディターを保持しつつ、Gutenbergブロックエディターとその導入によって生じるパフォーマンスのオーバーヘッドを排除しています。既存のほとんどのWordPressテーマやプラグインとの互換性を維持しており、絶え間ないインターフェースの変更よりも予測可能で安定したCMSの動作を好むサイトや開発者にとって、簡単な移行パスとなります。

VPSでClassicPressをセルフホストすることで、PHP設定、データベースチューニング、更新タイミングを完全に制御できます。これにより、マネージドWordPressホスティングの制限が排除され、すでに慣れ親しんだWordPressエコシステムを維持できます。