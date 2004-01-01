ClassicPressの1クリックインストール
Gutenbergの複雑さを伴わず、安定性を強化し、クラシックエディターの体験を維持するWordPressのフォーク。
ClassicPress向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ClassicPressの活用例
ClassicPressは、コミュニティ主導のWordPressのフォークであり、おなじみのTinyMCEクラシックエディターを保持しつつ、Gutenbergブロックエディターとその導入によって生じるパフォーマンスのオーバーヘッドを排除しています。既存のほとんどのWordPressテーマやプラグインとの互換性を維持しており、絶え間ないインターフェースの変更よりも予測可能で安定したCMSの動作を好むサイトや開発者にとって、簡単な移行パスとなります。
VPSでClassicPressをセルフホストすることで、PHP設定、データベースチューニング、更新タイミングを完全に制御できます。これにより、マネージドWordPressホスティングの制限が排除され、すでに慣れ親しんだWordPressエコシステムを維持できます。
ClassicPressの主な機能
「クラシックエディター保持」
WordPressユーザーが使い慣れているTinyMCEエディターを維持することで、コンテンツ作成者は新しいブロックベースのインターフェースを習得することなく、生産的に作業できます。
WordPressプラグインの互換性
既存の数千ものWordPressプラグインやテーマと連携するため、サイトを再構築したり、既存のツールセットを置き換えたりすることなく移行できます。
安定した更新サイクル
長期サポートに重点を置くことで、アップデートは予測可能で後方互換性があり、コアのアップグレード後にプラグインが破損するリスクが軽減されます。
パフォーマンスの向上
GutenbergのJavaScriptオーバーヘッドを削除することで、同等の最新WordPressインストールと比較して、ページ読み込みが高速化され、サーバーリソースの使用量が削減されます。
完全カスタマイズ制御
カスタム投稿タイプ、ロール管理、子テーマのサポートは、開発者にWordPressと同等の柔軟性を、より安定した基盤の上で提供します。
HostingerでClassicPressを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。