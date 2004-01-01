TeamMapperは、WebSocketsを介してチームがリアルタイムでマインドマップを作成、共有、編集できるオープンソースのマインドマッピングアプリケーションです。廃止されたmindmappプロジェクトの後継として構築されており、ユーザーアカウントを必要とせずにコラボレーションに焦点を当てています。閲覧のみまたは編集権限を持つリンクを共有するだけで、チームメンバーはすぐにセッションに参加できます。

独自のVPSでTeamMapperをセルフホストすることで、ブレインストーミングセッション、プロジェクト計画、チームの知識をすべて、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。デフォルトでは、GDPR準拠のため、マインドマップは30日後に自動的に削除されます。設定可能な保持期間により、規制された環境のチームは、サードパーティのSaaSプロバイダーに依存することなく、独自のポリシーに合わせてプライバシー動作を調整できます。