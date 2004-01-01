1クリックでのTeamMapperデプロイ
チームがアイデアをブレインストーミングし、計画し、構造化するための、セルフホスト型リアルタイム共同作業マインドマッピングツール。
TeamMapper向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TeamMapperの活用例
TeamMapperは、WebSocketsを介してチームがリアルタイムでマインドマップを作成、共有、編集できるオープンソースのマインドマッピングアプリケーションです。廃止されたmindmappプロジェクトの後継として構築されており、ユーザーアカウントを必要とせずにコラボレーションに焦点を当てています。閲覧のみまたは編集権限を持つリンクを共有するだけで、チームメンバーはすぐにセッションに参加できます。
独自のVPSでTeamMapperをセルフホストすることで、ブレインストーミングセッション、プロジェクト計画、チームの知識をすべて、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。デフォルトでは、GDPR準拠のため、マインドマップは30日後に自動的に削除されます。設定可能な保持期間により、規制された環境のチームは、サードパーティのSaaSプロバイダーに依存することなく、独自のポリシーに合わせてプライバシー動作を調整できます。
TeamMapperの主な機能
リアルタイムコラボレーション
WebSocketベースのセッションでは、複数のチームメイトが同じマインドマップを同時に編集でき、マップに接続している全員に変更が瞬時に反映されます。
アカウント共有なし
リンクまたはQRコードを使用して、閲覧のみまたは編集のいずれかの権限でマインドマップを共有できます。ゲストはアカウントを作成したり、ログインしたりすることなく参加できます。
豊富なノードカスタマイズ
画像、アイコン、色、フォントスタイル、ハイパーリンクをノードに追加し、平坦なアウトラインをプレゼンテーションに適した視覚的に構造化された図に変換します。
インポートおよびエクスポート
TeamMapper との間でマインドマップを、JSON、Mermaid、SVG、PDF、または PNG 形式を使用して、関係者と共有したり、オフラインでアーカイブしたりできます。
「GDPR対応のデフォルト」
マインドマップは、設定可能な保持期間（デフォルトでは30日間）が経過すると自動的に削除され、チームが手動でクリーンアップすることなくプライバシー要件を満たすのに役立ちます。
「元に戻す」と「ショートカット」
完全な元に戻す/やり直し履歴と、充実したキーボードショートカットのセットにより、大規模または深くネストされたマインドマップを作成するパワーユーザーでも、エディターを高速に利用できます。
HostingerでTeamMapperを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。