Cockpit CMSのワンクリックインストール
モノリシックなCMSのオーバーヘッドなしに、柔軟なコンテンツモデリングを必要とする開発者向けの、軽量なAPIファーストのヘッドレスCMSです。
Cockpit CMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cockpit CMSの活用例
Cockpitは、開発者ワークフロー向けに構築されたモダンなヘッドレスコンテンツ管理システムです。コンテンツタイプ、コレクション、シングルトンを定義するためのクリーンで直感的なインターフェースを提供し、すべてのコンテンツモデルに対してRESTfulおよびGraphQL APIを自動的に生成します。カスタムAPIコードは不要です。その軽量なフットプリントは、従来のCMSプラットフォームと比較して、より高速なデプロイと低いリソース消費を意味します。
VPSでCockpitをセルフホストすることで、編集コンテンツ、ユーザーデータ、APIトークンを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。React、Vue、Angular、モバイルアプリ、またはNext.jsやGatsbyのような静的サイトジェネレーターなど、あらゆるフロントエンドフレームワークにコンテンツを配信しながら、APIレート制限、認証、ストレージを完全に制御できます。
Cockpit CMSの主な機能
APIファーストのコンテンツ配信
すべてのコンテンツコレクションには、RESTおよびGraphQLエンドポイントが自動的に用意され、あらゆるフロントエンドやモバイルアプリにデータを提供できるようになります。
柔軟なコンテンツモデリング
スキーマ移行を記述することなく、カスタムフィールドタイプ、ネストされた構造、およびコンテンツリレーションシップを定義できます。
多言語サポート
追加のプラグインや外部翻訳サービスなしで、国際サイト向けにローカライズされたコンテンツをネイティブに管理します。
ロールベースの権限
編集者、投稿者、APIクライアントにきめ細かなアクセスレベルを割り当て、各ロールが必要なもののみにアクセスできるようにします。
「Webhook連携」
設定可能なWebhookエンドポイントを使用して、コンテンツの変更時に自動化されたワークフローとキャッシュの無効化をトリガーします。
HostingerでCockpit CMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。