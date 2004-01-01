Cockpit CMSが最大70％オフ

Cockpit CMSのワンクリックインストール

モノリシックなCMSのオーバーヘッドなしに、柔軟なコンテンツモデリングを必要とする開発者向けの、軽量なAPIファーストのヘッドレスCMSです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Cockpit CMSのワンクリックインストール

Cockpit CMS向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
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70％オフ
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どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Cockpit CMSの活用例

Cockpitは、開発者ワークフロー向けに構築されたモダンなヘッドレスコンテンツ管理システムです。コンテンツタイプ、コレクション、シングルトンを定義するためのクリーンで直感的なインターフェースを提供し、すべてのコンテンツモデルに対してRESTfulおよびGraphQL APIを自動的に生成します。カスタムAPIコードは不要です。その軽量なフットプリントは、従来のCMSプラットフォームと比較して、より高速なデプロイと低いリソース消費を意味します。

VPSでCockpitをセルフホストすることで、編集コンテンツ、ユーザーデータ、APIトークンを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。React、Vue、Angular、モバイルアプリ、またはNext.jsやGatsbyのような静的サイトジェネレーターなど、あらゆるフロントエンドフレームワークにコンテンツを配信しながら、APIレート制限、認証、ストレージを完全に制御できます。

早速申し込む
{name}の活用例

Cockpit CMSの主な機能

APIファーストのコンテンツ配信

すべてのコンテンツコレクションには、RESTおよびGraphQLエンドポイントが自動的に用意され、あらゆるフロントエンドやモバイルアプリにデータを提供できるようになります。

柔軟なコンテンツモデリング

スキーマ移行を記述することなく、カスタムフィールドタイプ、ネストされた構造、およびコンテンツリレーションシップを定義できます。

多言語サポート

追加のプラグインや外部翻訳サービスなしで、国際サイト向けにローカライズされたコンテンツをネイティブに管理します。

ロールベースの権限

編集者、投稿者、APIクライアントにきめ細かなアクセスレベルを割り当て、各ロールが必要なもののみにアクセスできるようにします。

「Webhook連携」

設定可能なWebhookエンドポイントを使用して、コンテンツの変更時に自動化されたワークフローとキャッシュの無効化をトリガーします。

HostingerでCockpit CMSを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Directus

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動的APIと管理アプリでデータベースをラップするヘッドレスCMS

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