Cockpitは、開発者ワークフロー向けに構築されたモダンなヘッドレスコンテンツ管理システムです。コンテンツタイプ、コレクション、シングルトンを定義するためのクリーンで直感的なインターフェースを提供し、すべてのコンテンツモデルに対してRESTfulおよびGraphQL APIを自動的に生成します。カスタムAPIコードは不要です。その軽量なフットプリントは、従来のCMSプラットフォームと比較して、より高速なデプロイと低いリソース消費を意味します。

VPSでCockpitをセルフホストすることで、編集コンテンツ、ユーザーデータ、APIトークンを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。React、Vue、Angular、モバイルアプリ、またはNext.jsやGatsbyのような静的サイトジェネレーターなど、あらゆるフロントエンドフレームワークにコンテンツを配信しながら、APIレート制限、認証、ストレージを完全に制御できます。