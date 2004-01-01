LubeLoggerのワンクリックインストールによるデプロイ
究極のセルフホスト型車両整備および燃料トラッカーで、フリートを最高の状態に保ちます。
LubeLogger向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LubeLoggerの活用例
LubeLoggerは、車愛好家、フリートオーナー、そして車両の健康状態を細かく追跡したいと願うすべての人々のための専用管理プラットフォームです。LubeLoggerをセルフホストすることで、所有するすべての車両のオイル交換、修理、給油の記録を、第三者によるアクセスやサブスクリプション料金なしで、プライベートかつ永続的に作成できます。
一般的なスプレッドシートや広告付きモバイルアプリとは異なり、LubeLoggerは自動車整備の微妙な点に対応するよう設計された専用インターフェースを提供します。走行距離に基づいたリマインダー、燃費分析、領収書保管機能により、フリート全体を1か所で整理できます。
LubeLoggerの主な機能
サービス履歴追跡
車両に対して行われたすべての修理およびメンテナンス作業について、日付、費用、メモを含めた詳細な記録を維持します。
燃費分析
自動MPG計算と支出チャートにより、燃料消費量と費用を時系列で追跡できます。
「ドキュメントストレージ」
領収書、登録書類、保険証のデジタルコピーをアップロードして保存し、すぐにアクセスできるようにします。
「スマートリマインダー」
車両の走行距離またはスケジュールに基づいて、今後のオイル交換、タイヤローテーション、点検に関するアラートを受け取ります。
HostingerでLubeLoggerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。