LubeLoggerは、車愛好家、フリートオーナー、そして車両の健康状態を細かく追跡したいと願うすべての人々のための専用管理プラットフォームです。LubeLoggerをセルフホストすることで、所有するすべての車両のオイル交換、修理、給油の記録を、第三者によるアクセスやサブスクリプション料金なしで、プライベートかつ永続的に作成できます。

一般的なスプレッドシートや広告付きモバイルアプリとは異なり、LubeLoggerは自動車整備の微妙な点に対応するよう設計された専用インターフェースを提供します。走行距離に基づいたリマインダー、燃費分析、領収書保管機能により、フリート全体を1か所で整理できます。