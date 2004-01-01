Reittiは、Googleタイムラインに代わるプライベートな選択肢を提供する、セルフホスト型の位置情報追跡およびタイムラインアプリケーションです。Googleマップのタイムラインエクスポート、GPXファイル、GeoJSONから既存の履歴をインポートしたり、OwnTracksやGPSLoggerなどの電話アプリからライブ位置情報をフィードして、これまでの移動履歴を継続的に記録できます。

Reittiは、重要な場所や移動を自動的に検出し、日ごとのタイムラインと移動統計とともにインタラクティブな地図上に視覚化します。すべてがご自身のサーバー上で実行されるため、詳細な位置情報履歴がインフラストラクチャから離れることはなく、広告目的でマイニングされることもありません。このテンプレートには、地理空間クエリ用のPostGISデータベース、Redisキャッシュ、およびバンドルされた地図タイルキャッシュが同梱されており、フルスタックがすぐに連携して機能します。