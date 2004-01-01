Reittiの1クリックインストール
Googleタイムラインの代替として、あなたの移動履歴を非公開に保つセルフホスト型の位置情報追跡およびタイムラインプラットフォームです。
Reitti向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Reittiの活用例
Reittiは、Googleタイムラインに代わるプライベートな選択肢を提供する、セルフホスト型の位置情報追跡およびタイムラインアプリケーションです。Googleマップのタイムラインエクスポート、GPXファイル、GeoJSONから既存の履歴をインポートしたり、OwnTracksやGPSLoggerなどの電話アプリからライブ位置情報をフィードして、これまでの移動履歴を継続的に記録できます。
Reittiは、重要な場所や移動を自動的に検出し、日ごとのタイムラインと移動統計とともにインタラクティブな地図上に視覚化します。すべてがご自身のサーバー上で実行されるため、詳細な位置情報履歴がインフラストラクチャから離れることはなく、広告目的でマイニングされることもありません。このテンプレートには、地理空間クエリ用のPostGISデータベース、Redisキャッシュ、およびバンドルされた地図タイルキャッシュが同梱されており、フルスタックがすぐに連携して機能します。
Reittiの主な機能
「複数ソースインポート」
Googleマップのタイムラインのエクスポート、GPXファイル、GeoJSONから履歴を取り込んだり、OwnTracksやGPSLoggerからライブデータをストリーミングしたりできます。
「自動位置検出」
Reitti は、手動でのタグ付けなしに、生のポイントを分析し、重要な場所や訪問した場所を検出します。
旅行のインサイト
移動は、距離、期間、交通手段とともに旅行としてグループ化されるため、タイムラインは日記のように読めます。
インタラクティブマップタイムライン
ルート、停車地、アクティビティの時系列タイムラインを備えたインタラクティブマップで、任意の日を閲覧できます。
セルフホスト型プライバシー
すべての位置情報データは、お客様ご自身のPostGISデータベースに保存され、Googleと共有されたり、広告目的で使用されたりすることはありません。
HostingerでReittiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。