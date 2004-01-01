Reittiが最大70％オフ

Reittiの1クリックインストール

Googleタイムラインの代替として、あなたの移動履歴を非公開に保つセルフホスト型の位置情報追跡およびタイムラインプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Reittiの1クリックインストール

Reitti向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
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4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Reittiの活用例

Reittiは、Googleタイムラインに代わるプライベートな選択肢を提供する、セルフホスト型の位置情報追跡およびタイムラインアプリケーションです。Googleマップのタイムラインエクスポート、GPXファイル、GeoJSONから既存の履歴をインポートしたり、OwnTracksやGPSLoggerなどの電話アプリからライブ位置情報をフィードして、これまでの移動履歴を継続的に記録できます。

Reittiは、重要な場所や移動を自動的に検出し、日ごとのタイムラインと移動統計とともにインタラクティブな地図上に視覚化します。すべてがご自身のサーバー上で実行されるため、詳細な位置情報履歴がインフラストラクチャから離れることはなく、広告目的でマイニングされることもありません。このテンプレートには、地理空間クエリ用のPostGISデータベース、Redisキャッシュ、およびバンドルされた地図タイルキャッシュが同梱されており、フルスタックがすぐに連携して機能します。

早速申し込む
{name}の活用例

Reittiの主な機能

「複数ソースインポート」

Googleマップのタイムラインのエクスポート、GPXファイル、GeoJSONから履歴を取り込んだり、OwnTracksやGPSLoggerからライブデータをストリーミングしたりできます。

「自動位置検出」

Reitti は、手動でのタグ付けなしに、生のポイントを分析し、重要な場所や訪問した場所を検出します。

旅行のインサイト

移動は、距離、期間、交通手段とともに旅行としてグループ化されるため、タイムラインは日記のように読めます。

インタラクティブマップタイムライン

ルート、停車地、アクティビティの時系列タイムラインを備えたインタラクティブマップで、任意の日を閲覧できます。

セルフホスト型プライバシー

すべての位置情報データは、お客様ご自身のPostGISデータベースに保存され、Googleと共有されたり、広告目的で使用されたりすることはありません。

HostingerでReittiを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AdventureLog

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<span style="white-space: nowrap;">インタラクティブマップ</span>付きのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">旅行トラッカー</span>と<span style="white-space: nowrap;">旅行プランナー</span>

デプロイ
AirTrail

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インタラクティブな地図、統計、マルチユーザー対応を備えた個人のフライトジャーナル

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Baby Buddy

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保護者が赤ちゃんの毎日の活動や健康状態を記録・管理するのに役立つ育児記録アプリです。

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