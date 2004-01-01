Tolgeeは、開発チームがすべてのアプリ翻訳キーを一元的に管理できるオープンソースのローカライゼーションおよび翻訳管理プラットフォームです。その際立った機能はインコンテキスト編集であり、翻訳者はコードファイルに触れることなく、実行中のアプリケーション内で直接文字列を修正できます。

VPSでTolgeeをセルフホストすることで、すべての翻訳データを管理下に置き、SaaSの代替サービスで一般的な文字列ごとまたはシートごとの料金を排除できます。React、Angular、Vue、その他のフレームワーク用のSDKはプラットフォームと直接統合され、REST APIはCI/CDパイプラインの自動化をサポートします。