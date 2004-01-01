Tolgeeの1クリックインストール
インコンテキスト編集機能とSDK連携機能を備え、複数の言語へのアプリ翻訳に対応したオープンソースのローカライゼーションプラットフォームです。
Tolgee向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tolgeeの活用例
Tolgeeは、開発チームがすべてのアプリ翻訳キーを一元的に管理できるオープンソースのローカライゼーションおよび翻訳管理プラットフォームです。その際立った機能はインコンテキスト編集であり、翻訳者はコードファイルに触れることなく、実行中のアプリケーション内で直接文字列を修正できます。
VPSでTolgeeをセルフホストすることで、すべての翻訳データを管理下に置き、SaaSの代替サービスで一般的な文字列ごとまたはシートごとの料金を排除できます。React、Angular、Vue、その他のフレームワーク用のSDKはプラットフォームと直接統合され、REST APIはCI/CDパイプラインの自動化をサポートします。
Tolgeeの主な機能
「インコンテキスト編集」
翻訳者は、ライブアプリケーションのインターフェースで直接文字列を編集できます。これにより、キーファイルを探し回る必要がなくなります。
多言語管理
整理された単一のダッシュボードから、すべての翻訳キーとその値を、あらゆるターゲット言語で管理できます。
フレームワークSDKs
React、Angular、Vue、Svelte向けの公式SDKは、Tolgeeをアプリケーションのビルドプロセスに直接統合します。
機械翻訳
Google翻訳、DeepL、またはAWS Translateを利用して翻訳を自動的に事前入力し、ローカライズのワークフローを高速化します。
REST API ＆ CLI
REST APIまたはコマンドラインツールを使用して、CI/CDパイプラインでの翻訳のインポートとエクスポートを自動化します。
HostingerでTolgeeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。