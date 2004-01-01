1クリックインストールでのPrometheusデプロイ
CNCFが卒業プロジェクトとして認定したオープンソースの監視ツールキットで、クラウドネイティブなメトリクス収集とアラートの業界標準となりました。
Prometheus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Prometheusの活用例
Prometheusは、プルベースのHTTPモデルを介してインフラストラクチャとアプリケーションから時系列メトリクスを収集し、効率的なローカルTSDBに保存します。そして、あらゆるメトリクスをスライス、集計、アラートするための強力なクエリ言語であるPromQLを提供します。KubernetesとともにCNCFを卒業したPrometheusは、GitLab、DigitalOcean、Uberなどの企業のDevOpsチームに選ばれているモニタリング基盤です。
独自のVPSでPrometheusを実行すると、固定費用で無制限のメトリクス取り込みが可能になり、スクレイプ間隔と保持期間を完全に制御できます。また、Grafana、Alertmanager、および数百のコミュニティエクスポーターとのネイティブ統合が実現し、メトリクスごとのクラウド料金やデータサンプリングの制限なしに利用できます。
Prometheusの主な機能
PromQL クエリ言語
柔軟な関数型クエリ言語により、インフラストラクチャ全体にわたるあらゆるメトリクスの組み合わせをリアルタイムで集計、変換し、アラートを設定することができます。
プル型収集
Prometheusは、設定可能なスケジュールでHTTPエンドポイントからメトリクスをスクレイピングします。これにより、監視対象のアプリケーションを変更することなく、新しいターゲットを簡単に追加できます。
「サービス発見」
Kubernetes、Consul、EC2などとのネイティブ統合により、新しいサービスが起動すると、手動での設定なしに自動的に検出および監視されます。
「アラートルール」
閾値とトレンドベースのアラートルールを定義し、Alertmanager を通じてSlack、PagerDuty、メール、または任意のウェブフックエンドポイントに通知をルーティングします。
Grafana統合
PrometheusはGrafanaのデフォルトデータソースであり、最小限のセットアップで、豊富なダッシュボード、ヒートマップ、およびすべてのメトリクスの可視化を可能にします。
HostingerでPrometheusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。