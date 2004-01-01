Prometheusは、プルベースのHTTPモデルを介してインフラストラクチャとアプリケーションから時系列メトリクスを収集し、効率的なローカルTSDBに保存します。そして、あらゆるメトリクスをスライス、集計、アラートするための強力なクエリ言語であるPromQLを提供します。KubernetesとともにCNCFを卒業したPrometheusは、GitLab、DigitalOcean、Uberなどの企業のDevOpsチームに選ばれているモニタリング基盤です。

独自のVPSでPrometheusを実行すると、固定費用で無制限のメトリクス取り込みが可能になり、スクレイプ間隔と保持期間を完全に制御できます。また、Grafana、Alertmanager、および数百のコミュニティエクスポーターとのネイティブ統合が実現し、メトリクスごとのクラウド料金やデータサンプリングの制限なしに利用できます。