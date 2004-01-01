Langflowの1クリックデプロイ
OpenAI、Anthropic、ローカルモデルでLLMアプリケーションを構築する、ビジュアルドラッグ＆ドロップAIワークフロー構築ツール
Langflow向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Langflowの活用例
Langflowは、開発者やチームがビジュアルキャンバスを通じてAI搭載アプリケーションを構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。コンポーネントをドラッグ＆ドロップするだけで、LLM、ベクターデータベース、API、データソースを接続できます。定型コードは不要です。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、およびローカルホスト型モデルをサポートしており、チャットボット、RAGパイプライン、マルチエージェントワークフローを簡単に構築できます。
Langflowを自身のVPSでホストすることで、AIワークフローと会話データを自身で管理するインフラストラクチャ上に保持し、ベンダーロックインを排除し、RAGパイプラインを通じて処理される機密文書が環境外に出ることを確実に防ぎます。このテンプレートには、フロー、ユーザー、アプリケーションの状態を確実に永続化するためのPostgreSQLが含まれています。
Langflowの主な機能
「ビジュアルワークフロービルダー」
パイプラインのボイラープレートコードを記述することなく、キャンバス上でコンポーネントを接続してLLMアプリケーションを構築します。
複数プロバイダーのLLMサポート
OpenAI、Anthropic、Google Gemini、およびローカルのOllamaモデルを同じワークフロー内で切り替えます。
RAGパイプライン
ベクトルデータベースをLLMに接続し、独自のドキュメントから質問に回答する検索拡張生成ワークフローを構築します。
API デプロイ
完成したワークフローをREST APIエンドポイントとして公開し、本番アプリケーションへの統合に利用できるようにします。
カスタムコンポーネント
独自のロジック、内部API、または特殊なデータソースを使用してLangflowを拡張するためのPythonコンポーネントを作成します。
HostingerでLangflowを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。