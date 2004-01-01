Langflowは、開発者やチームがビジュアルキャンバスを通じてAI搭載アプリケーションを構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。コンポーネントをドラッグ＆ドロップするだけで、LLM、ベクターデータベース、API、データソースを接続できます。定型コードは不要です。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、およびローカルホスト型モデルをサポートしており、チャットボット、RAGパイプライン、マルチエージェントワークフローを簡単に構築できます。

Langflowを自身のVPSでホストすることで、AIワークフローと会話データを自身で管理するインフラストラクチャ上に保持し、ベンダーロックインを排除し、RAGパイプラインを通じて処理される機密文書が環境外に出ることを確実に防ぎます。このテンプレートには、フロー、ユーザー、アプリケーションの状態を確実に永続化するためのPostgreSQLが含まれています。