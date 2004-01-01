1クリックインストールでのdashdotデプロイ
モダンなグラスモーフィックデザインを採用したミニマリストなサーバーダッシュボードは、リアルタイムのCPU、RAM、ストレージ、ネットワークの統計情報を表示します。
dashdot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
dashdotの活用例
dashdotは、VPSの重要な情報を一目で美しく確認したいセルフホスト向けに構築された、軽量なオープンソースのサーバーダッシュボードです。データベース、エージェント、複雑な設定を必要とする本格的な監視スタックとは異なり、dashdotは単一のコンテナとして動作します。デプロイするだけで、CPU負荷、RAM使用量、ストレージ容量、ネットワークスループットが設定なしで即座に表示されます。
グラスモーフィックなインターフェースは、ブラウザのタブに固定したり、壁掛けスクリーンに表示したりできるように設計されています。ホストから直接システムメトリクスを読み取るため、すべてが自身のインフラストラクチャ内に留まります。外部へのテレメトリ送信、アカウント登録、サーバーからのデータ流出は一切ありません。
dashdotの主な機能
リアルタイムシステムメトリクス
ライブCPU負荷、RAM使用量、ストレージ容量、およびネットワークスループットは継続的に更新されるため、サーバーの現在の状態を常に一目で確認できます。
ゼロコンフィグレーションデプロイ
データベースもエージェントもセットアップウィザードも不要です。コンテナを1つ起動するだけで、手動での設定なしにサーバーの統計情報がすぐに表示されます。
「CPU温度監視」
ハードウェア温度センサーはホストから直接読み取られ、パフォーマンスに影響を与える前に熱問題の早期警告を提供します。
グラスモーフィックデザイン
フロストガラスUIは、ブラウザのタブにピン留めしたり、ライブサーバーのステータスボードとして専用モニターに表示したりできるように設計されています。
軽量フットプリント
dashdot は、それ自身のCPUとRAMを最小限しか使用しないため、監視オーバーヘッドが、測定対象のリソースに大きく影響することはありません。
Hostingerでdashdotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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