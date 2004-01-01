dashdotは、VPSの重要な情報を一目で美しく確認したいセルフホスト向けに構築された、軽量なオープンソースのサーバーダッシュボードです。データベース、エージェント、複雑な設定を必要とする本格的な監視スタックとは異なり、dashdotは単一のコンテナとして動作します。デプロイするだけで、CPU負荷、RAM使用量、ストレージ容量、ネットワークスループットが設定なしで即座に表示されます。

グラスモーフィックなインターフェースは、ブラウザのタブに固定したり、壁掛けスクリーンに表示したりできるように設計されています。ホストから直接システムメトリクスを読み取るため、すべてが自身のインフラストラクチャ内に留まります。外部へのテレメトリ送信、アカウント登録、サーバーからのデータ流出は一切ありません。