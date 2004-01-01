Convexが最大70％オフ

Convexの1クリックデプロイ

最新のアプリ向けに、リアルタイムクエリ、ACIDトランザクション、サーバーレス機能を備えたオープンソースのリアクティブデータベースプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Convexの1クリックデプロイ

Convex向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
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24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
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RAM容量：16GB
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24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Convexの活用例

Convexは、最新のアプリケーション向けにバックエンドアーキテクチャを再構築するリアクティブなデータベースプラットフォームです。ドキュメントデータベースとリアルタイムクエリサブスクリプション、ACIDトランザクション、データと直接連携して実行されるサーバーレス関数を、単一の統合プラットフォームで提供します。データが変更されると、ポーリングや手動でのWebSocket管理なしに、サブスクライブしているすべてのクライアントが自動的に更新されます。

VPSでConvexをセルフホストすることで、一貫したデータベースパフォーマンスのための専用コンピューティングと完全なデータ主権が得られます。これは、プライバシー規制の対象となるユーザーデータを扱うアプリケーションにとって不可欠です。このデプロイには、データストレージと関数実行のためのConvexバックエンド、およびデータベースの管理、クエリの監視、サーバーレス関数のデプロイを行うためのダッシュボードが含まれています。初回起動後、管理者キーを生成するには、docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh を実行します。

早速申し込む
{name}の活用例

Convexの主な機能

リアクティブ リアルタイム クエリ

データが変更された瞬間に、クエリはポーリングや手動のWebSocketコードなしで、接続されたクライアントに自動的に更新をプッシュします。

ACIDトランザクション

すべての書き込みは完全にトランザクション処理され、マルチユーザーアプリケーションでの同時更新全体でデータの一貫性を確保します。

「サーバーレス関数」

データと共に配置されたデータベースエンジン内で直接実行されるTypeScript関数として、バックエンドロジックを記述します。

組み込みファイルストレージ

個別のオブジェクトストレージサービスやCDN連携を設定することなく、ファイルをネイティブに保存および提供します。

タイムトラベルデバッグ

過去のデータ状態を検査し、過去のクエリを再生することで、本番環境でバグを再現することなく診断します。

HostingerでConvexを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

ArangoDB

ArangoDB

グラフ、ドキュメント、キーバリューデータ向けのネイティブマルチモデルデータベース

デプロイ
ArcadeDB

ArcadeDB

グラフ、ドキュメント、キーバリュー、時系列データに対応したマルチモデルデータベース

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Autobase

Autobase

PostgreSQLの自動化に対応したオープンソースのセルフホスト型データベースサービスプラットフォーム

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