Convexの1クリックデプロイ
最新のアプリ向けに、リアルタイムクエリ、ACIDトランザクション、サーバーレス機能を備えたオープンソースのリアクティブデータベースプラットフォームです。
Convex向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Convexの活用例
Convexは、最新のアプリケーション向けにバックエンドアーキテクチャを再構築するリアクティブなデータベースプラットフォームです。ドキュメントデータベースとリアルタイムクエリサブスクリプション、ACIDトランザクション、データと直接連携して実行されるサーバーレス関数を、単一の統合プラットフォームで提供します。データが変更されると、ポーリングや手動でのWebSocket管理なしに、サブスクライブしているすべてのクライアントが自動的に更新されます。
VPSでConvexをセルフホストすることで、一貫したデータベースパフォーマンスのための専用コンピューティングと完全なデータ主権が得られます。これは、プライバシー規制の対象となるユーザーデータを扱うアプリケーションにとって不可欠です。このデプロイには、データストレージと関数実行のためのConvexバックエンド、およびデータベースの管理、クエリの監視、サーバーレス関数のデプロイを行うためのダッシュボードが含まれています。初回起動後、管理者キーを生成するには、
docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh を実行します。
Convexの主な機能
リアクティブ リアルタイム クエリ
データが変更された瞬間に、クエリはポーリングや手動のWebSocketコードなしで、接続されたクライアントに自動的に更新をプッシュします。
ACIDトランザクション
すべての書き込みは完全にトランザクション処理され、マルチユーザーアプリケーションでの同時更新全体でデータの一貫性を確保します。
「サーバーレス関数」
データと共に配置されたデータベースエンジン内で直接実行されるTypeScript関数として、バックエンドロジックを記述します。
組み込みファイルストレージ
個別のオブジェクトストレージサービスやCDN連携を設定することなく、ファイルをネイティブに保存および提供します。
タイムトラベルデバッグ
過去のデータ状態を検査し、過去のクエリを再生することで、本番環境でバグを再現することなく診断します。
HostingerでConvexを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。