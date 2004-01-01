Convexは、最新のアプリケーション向けにバックエンドアーキテクチャを再構築するリアクティブなデータベースプラットフォームです。ドキュメントデータベースとリアルタイムクエリサブスクリプション、ACIDトランザクション、データと直接連携して実行されるサーバーレス関数を、単一の統合プラットフォームで提供します。データが変更されると、ポーリングや手動でのWebSocket管理なしに、サブスクライブしているすべてのクライアントが自動的に更新されます。

VPSでConvexをセルフホストすることで、一貫したデータベースパフォーマンスのための専用コンピューティングと完全なデータ主権が得られます。これは、プライバシー規制の対象となるユーザーデータを扱うアプリケーションにとって不可欠です。このデプロイには、データストレージと関数実行のためのConvexバックエンド、およびデータベースの管理、クエリの監視、サーバーレス関数のデプロイを行うためのダッシュボードが含まれています。初回起動後、管理者キーを生成するには、 docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh を実行します。