Docker版Firefoxは、VPS上でフル機能のブラウザを実行し、WebベースのGUIを介してあらゆる最新のWebブラウザにストリーミングします。これにより、ローカルデバイスを保護し、自宅のIPアドレスを隠し、ブックマーク、パスワード、拡張機能を含む一貫したブラウジングプロファイルを、世界中のどこからでもアクセス可能な状態で維持できる、隔離されたブラウジング環境が提供されます。

VPS上でFirefoxをセルフホストすることは、ブラウジングセッションが商用リモートデスクトップサービスを介して処理されることがないことを意味します。これにより、セキュリティ研究者、プライバシーを重視するユーザー、およびリモートチームは、自分たちで管理できるプライベートで常に利用可能なブラウザを手に入れることができます。