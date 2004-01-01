1クリックインストールでのFirefoxの展開
Webインターフェース経由で、あらゆるデバイスからアクセスでき、ブックマーク、拡張機能、設定が永続的に保持されるセルフホスト型Firefoxブラウザです。
Firefox向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Firefoxの活用例
Docker版Firefoxは、VPS上でフル機能のブラウザを実行し、WebベースのGUIを介してあらゆる最新のWebブラウザにストリーミングします。これにより、ローカルデバイスを保護し、自宅のIPアドレスを隠し、ブックマーク、パスワード、拡張機能を含む一貫したブラウジングプロファイルを、世界中のどこからでもアクセス可能な状態で維持できる、隔離されたブラウジング環境が提供されます。
VPS上でFirefoxをセルフホストすることは、ブラウジングセッションが商用リモートデスクトップサービスを介して処理されることがないことを意味します。これにより、セキュリティ研究者、プライバシーを重視するユーザー、およびリモートチームは、自分たちで管理できるプライベートで常に利用可能なブラウザを手に入れることができます。
Firefoxの主な機能
隔離されたブラウジング環境
ローカル接続ではなくVPSのIPアドレスから閲覧することで、ウェブベースの脅威からローカルシステムを保護し、自宅のIPアドレスを隠すことができます。
「永続プロフィール」
ブックマーク、履歴、パスワード、およびインストール済みの拡張機能は、コンテナの再起動後も存続し、常に一貫したブラウザエクスペリエンスを提供します。
あらゆるデバイスからのアクセス
どのモダンなウェブブラウザでもブラウザセッションを開くことができます。アクセスするデバイスにソフトウェアのインストールやVNCクライアントは不要です。
「拡張機能のサポート」
ローカルのFirefoxインストールと同様に、広告ブロッカー、パスワードマネージャー、プライバシー保護ツールなど、任意のFirefoxアドオンをインストールできます。
「オーディオストリーミング」
ウェブオーディオはデフォルトで有効になっているため、リモートセッションを通じてメディアを再生したり、ビデオを視聴したり、ウェブベースの音声アプリケーションを使用したりできます。
HostingerでFirefoxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。