LinkAceは、収集したすべてのリンクを長期にわたり整理して保管したい人々のために構築されたオープンソースのブックマークアーカイブです。タイトルと説明を自動的に取得し、保存されたURLの破損や移動を監視し、オリジナルサイトが消滅しても重要な情報源にアクセスできるように、ページをInternet Archiveに引き渡すことができます。

独自のVPSでLinkAceをセルフホストすることで、閲覧履歴、調査、共有リストをサードパーティのトラッカーや独自のブックマークサービスから保護できます。付属のMariaDBデータベースとRedisキャッシュは、ブラウザのブックマークレット、RSSフィード、統合のための完全なREST APIを備え、あなたが完全に所有する高速でプライベートなナレッジベースを提供します。