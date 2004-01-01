LinkAceの1クリックインストール
自動リンク監視、全文検索、および完全なREST APIを備えたセルフホスト型ブックマークアーカイブ。
LinkAce向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LinkAceの活用例
LinkAceは、収集したすべてのリンクを長期にわたり整理して保管したい人々のために構築されたオープンソースのブックマークアーカイブです。タイトルと説明を自動的に取得し、保存されたURLの破損や移動を監視し、オリジナルサイトが消滅しても重要な情報源にアクセスできるように、ページをInternet Archiveに引き渡すことができます。
独自のVPSでLinkAceをセルフホストすることで、閲覧履歴、調査、共有リストをサードパーティのトラッカーや独自のブックマークサービスから保護できます。付属のMariaDBデータベースとRedisキャッシュは、ブラウザのブックマークレット、RSSフィード、統合のための完全なREST APIを備え、あなたが完全に所有する高速でプライベートなナレッジベースを提供します。
LinkAceの主な機能
自動リンク監視
定期的なチェックにより、壊れたリンクや移動したリンクが検出されるため、アーカイブが時間とともに気づかないうちに劣化していくのを防ぎます。
インターネットアーカイブ バックアップ
保存されたURLをWayback Machineに自動的にプッシュし、消えゆくページの読み取り可能なコピーを保持します。
「リスト、タグ、検索」
ネストされたリストとタグでブックマークを整理し、高度なフィルター検索を通じて何でも素早く見つけることができます。
フル REST API
完全に文書化されたAPIを通じて、LinkAceをブラウザ拡張機能、モバイルクライアント、Zapier、およびカスタムスクリプトと連携させます。
公開と非公開のリンク
各ブックマークをプライベート、社内、または公開としてマークし、キュレーションされたコレクションを専用のRSSフィードを介して共有します。
HTMLのインポートとエクスポート
既存のブラウザブックマークを取り込むことも、ベンダーロックインなしでいつでも全アーカイブをエクスポートすることもできます。
HostingerでLinkAceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。