LibrePhotosは、AIを活用した整理機能を個人の写真ライブラリにもたらす、セルフホスト型のオープンソース写真管理プラットフォームです。Google PhotosやiCloudとは異なり、すべての画像はユーザー自身のサーバーに保存され、アップロード制限、サブスクリプション料金、そして思い出への第三者によるアクセスは一切ありません。顔認識、シーン検出、セマンティック検索により写真を自動的に処理するため、手動でタグ付けすることなく、どんな画像でも見つけることができます。

VPSでLibrePhotosをセルフホストすることで、最も個人的なデータを完全に制御できます。すべてのML処理はローカルで実行され、顔クラスタリング、リバースジオコーディング、オブジェクト検出は、外部AIサービスへの呼び出しなしに、ユーザーのサーバー上で実行されます。クラウド写真サービスからの移行であろうと、プライベートな家族アーカイブの構築であろうと、LibrePhotosは洗練された機能豊富な代替手段を提供します。