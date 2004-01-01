LibrePhotosの1クリックインストール
自動顔認識、オブジェクト検出、AIを活用した検索機能を備え、コレクション全体に対応するセルフホスト型写真管理です。
LibrePhotos向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LibrePhotosの活用例
LibrePhotosは、AIを活用した整理機能を個人の写真ライブラリにもたらす、セルフホスト型のオープンソース写真管理プラットフォームです。Google PhotosやiCloudとは異なり、すべての画像はユーザー自身のサーバーに保存され、アップロード制限、サブスクリプション料金、そして思い出への第三者によるアクセスは一切ありません。顔認識、シーン検出、セマンティック検索により写真を自動的に処理するため、手動でタグ付けすることなく、どんな画像でも見つけることができます。
VPSでLibrePhotosをセルフホストすることで、最も個人的なデータを完全に制御できます。すべてのML処理はローカルで実行され、顔クラスタリング、リバースジオコーディング、オブジェクト検出は、外部AIサービスへの呼び出しなしに、ユーザーのサーバー上で実行されます。クラウド写真サービスからの移行であろうと、プライベートな家族アーカイブの構築であろうと、LibrePhotosは洗練された機能豊富な代替手段を提供します。
LibrePhotosの主な機能
「顔認識」
ライブラリ全体の顔を自動的にクラスター化し、一度人物をタグ付けすれば、その人物が写っているすべての写真を瞬時に見つけられます。
AI搭載の写真検索
デバイス上の機械学習を使用して、オブジェクト、シーン、説明で写真を検索します。— クラウドAPIは不要です。
自動写真整理
イベントベースのグループ化、リバースジオコーディング、およびEXIFメタデータ抽出を備えたタイムラインとアルバムビューは、手動での作業なしにライブラリを整理します。
マルチユーザーサポート
写真サーバーを家族と共有し、各メンバーが独自のライブラリ、顔認識の範囲、アクセス制御を持つことができます。
RAWおよび動画のサポート
RAWファイル、HEIC/HEIF形式、標準JPEGファイル、および動画に対応し、完全な画質とメタデータを保持します。
HostingerでLibrePhotosを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。