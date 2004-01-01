FitTrackeeのワンクリックインストールによるデプロイ
GPXアップロード、ルートマップ、ランニング、サイクリング、ハイキングなどのワークアウト統計を記録できる、セルフホスト型の屋外アクティビティトラッカー。
FitTrackee向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FitTrackeeの活用例
FitTrackeeは、ランナー、サイクリスト、ハイカー、そしてスポーツウォッチ、スマートフォン、GPSデバイスでGPXトレースを記録するすべての人向けに構築された、自己ホスト型のアウトドアアクティビティトラッカーです。アクティビティファイルをアップロードし、インタラクティブマップでルートを視覚化し、距離、標高、速度、継続時間の統計を確認できます。これらすべてを、ご自身が所有するインフラストラクチャ上で、第三者のフィットネスプラットフォームがあなたの移動データを収集することなく行えます。
FitTrackeeをVPSで実行することで、トレーニング履歴、位置情報トレース、個人記録をプライベートかつポータブルに保つことができます。マルチユーザーサポート、文書化されたREST API、ワークアウトごとのオプションの気象データ、およびActivityPubベースのフェデレーションにより、個人、小規模クラブ、プライバシーを重視するアスリートにとって、StravaやGarmin Connectに代わる実用的な選択肢となります。
FitTrackeeの主な機能
「GPXファイルのアップロード」
スポーツウォッチ、スマートフォン、GPSデバイスからGPXトレースをインポートして、あらゆるアウトドアアクティビティのプライベートなアーカイブを構築します。
インタラクティブなルートマップ
各ワークアウトを、OpenStreetMapベースのマップ上で、トラックのフル再生、ズーム、セグメントごとの詳細表示機能を使って視覚的に確認できます。
活動統計
すべての記録されたワークアウトと期間にわたって、距離、運動時間、獲得標高、平均速度、およびペースを追跡します。
マルチスポーツ対応
ランニング、サイクリング、ハイキング、スキー、その他のアウトドアスポーツを、スポーツごとのサマリーとともに、1つのタイムラインに記録します。
REST API と フェデレーション
ドキュメント化されたREST APIとオプションのActivityPubフェデレーションにより、連携をスクリプト化し、fediverse全体でアクティビティを共有できます。
複数ユーザーのプライバシー設定
家族、友人、またはクラブメンバー向けのアカウントを、アクティビティごとの公開設定と管理者による登録管理でホストできます。
HostingerでFitTrackeeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。