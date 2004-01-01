FitTrackeeは、ランナー、サイクリスト、ハイカー、そしてスポーツウォッチ、スマートフォン、GPSデバイスでGPXトレースを記録するすべての人向けに構築された、自己ホスト型のアウトドアアクティビティトラッカーです。アクティビティファイルをアップロードし、インタラクティブマップでルートを視覚化し、距離、標高、速度、継続時間の統計を確認できます。これらすべてを、ご自身が所有するインフラストラクチャ上で、第三者のフィットネスプラットフォームがあなたの移動データを収集することなく行えます。

FitTrackeeをVPSで実行することで、トレーニング履歴、位置情報トレース、個人記録をプライベートかつポータブルに保つことができます。マルチユーザーサポート、文書化されたREST API、ワークアウトごとのオプションの気象データ、およびActivityPubベースのフェデレーションにより、個人、小規模クラブ、プライバシーを重視するアスリートにとって、StravaやGarmin Connectに代わる実用的な選択肢となります。