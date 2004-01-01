HyperDXは、ログ、トレース、メトリクス、セッションリプレイを単一のインターフェースに統合するオープンソースのオブザーバビリティプラットフォームです。Datadogやその他の商用APMツールのセルフホスト可能な代替手段となります。高カーディナリティのテレメトリに対する高速クエリのためにClickHouse上に構築されており、OpenTelemetryにネイティブ対応しているため、OTELで計測されたあらゆるアプリケーションは、カスタムエクスポーターやプロプライエタリなエージェントなしでデータを送信できます。

VPSでHyperDXをセルフホストすることで、トラフィックに応じて予測不能に増加するホストごと、GBごとの取り込み料金を回避できます。ログ、トレース、ユーザーセッションデータ（多くの場合、顧客識別子、APIペイロード、内部システム詳細が含まれます）は、保持とアクセスが完全にユーザーによって制御される、独自のインフラストラクチャ上に留まります。