HyperDXのワンクリックデプロイ
Datadogスタイルのインターフェースで、ログ、トレース、メトリクス、セッションリプレイを統合するオープンソースの可観測性プラットフォーム。
HyperDX向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HyperDXの活用例
HyperDXは、ログ、トレース、メトリクス、セッションリプレイを単一のインターフェースに統合するオープンソースのオブザーバビリティプラットフォームです。Datadogやその他の商用APMツールのセルフホスト可能な代替手段となります。高カーディナリティのテレメトリに対する高速クエリのためにClickHouse上に構築されており、OpenTelemetryにネイティブ対応しているため、OTELで計測されたあらゆるアプリケーションは、カスタムエクスポーターやプロプライエタリなエージェントなしでデータを送信できます。
VPSでHyperDXをセルフホストすることで、トラフィックに応じて予測不能に増加するホストごと、GBごとの取り込み料金を回避できます。ログ、トレース、ユーザーセッションデータ（多くの場合、顧客識別子、APIペイロード、内部システム詳細が含まれます）は、保持とアクセスが完全にユーザーによって制御される、独自のインフラストラクチャ上に留まります。
HyperDXの主な機能
統合オブザーバビリティ
ログ、トレース、メトリクス、セッションリプレイは1つのUIに集約されているため、エンジニアはツールを切り替えることなく、失敗したリクエストからその完全なバックトレースまで迅速に移行できます。
OpenTelemetry ネイティブ
OTLP gRPCまたはHTTP経由で、OpenTelemetryで計測されたあらゆるサービスからデータを取り込みます。カスタムエクスポーターや独自のエージェントは不要です。
ClickHouseベースのクエリ
ClickHouseを基盤として構築されており、事前集計やサンプリングによるトレードオフなしに、高カーディナリティのログとトレースに対してサブ秒での検索が可能です。
セッションリプレイ
バックエンドのトレースにリンクされたフロントエンドのユーザーセッションを再生し、エラーが発生する直前にユーザーが何を行ったかを正確に確認できます。
ダッシュボードとアラート
任意のシグナルからカスタムチャートを構築し、ログパターン、トレースエラー、またはメトリックのしきい値に基づいて、Slack、PagerDuty、またはWebhookを介してアラートをトリガーできます。
セルフホスト型プライバシー
顧客識別子、APIペイロード、内部システム詳細を、ホストごとまたはGBごとの料金なしで、独自のインフラストラクチャに保持します。
HostingerでHyperDXを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。