Unstructuredの1クリックインストール
RAGパイプラインやAIモデル向けに、PDF、Wordファイル、画像から構造化データを抽出するドキュメント処理API。
Unstructured向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Unstructuredの活用例
Unstructuredは、AIおよび機械学習パイプライン向けに設計されたオープンソースのドキュメント処理APIです。PDF、Wordドキュメント、PowerPointプレゼンテーション、画像、HTML、その他の非構造化形式を取り込み、ベクトルデータベースへの取り込み準備が整ったクリーンで構造化されたテキスト要素を抽出します。
VPS上でUnstructuredをセルフホストすることで、機密文書を自社のインフラ内に保持しつつ、本番環境のRAGシステムで使用されているものと同じ抽出機能を提供します。LangChain、LlamaIndex、および主要なベクトルデータベースと統合されており、あらゆるAIアプリケーションのドロップイン型ドキュメント取り込みレイヤーとして機能します。
Unstructuredの主な機能
マルチフォーマット抽出
PDF、Word、Excel、PowerPoint、画像、HTML、メール形式を、単一の一貫したAPIエンドポイントを通じて処理します。
RAGパイプライン準備完了です。
出力は、検索拡張生成のために、Weaviate、Pinecone、Chromaなどのベクトルデータベースに直接取り込むように構造化されています。
LangChain連携
ネイティブのLangChainおよびLlamaIndexローダーにより、UnstructuredはあらゆるAIアプリケーションフレームワークのドロップインのドキュメントソースとなります。
「テーブル抽出」
PDFやWord文書からテーブルを正確に抽出し、下流のデータ処理タスクのために構造を保持します。
オンプレミスプライバシー
独自のVPSで実行することで、抽出プロセス中に機密文書がお客様のインフラストラクチャから離れることがないように保証されます。
HostingerでUnstructuredを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。