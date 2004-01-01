Unstructuredは、AIおよび機械学習パイプライン向けに設計されたオープンソースのドキュメント処理APIです。PDF、Wordドキュメント、PowerPointプレゼンテーション、画像、HTML、その他の非構造化形式を取り込み、ベクトルデータベースへの取り込み準備が整ったクリーンで構造化されたテキスト要素を抽出します。

VPS上でUnstructuredをセルフホストすることで、機密文書を自社のインフラ内に保持しつつ、本番環境のRAGシステムで使用されているものと同じ抽出機能を提供します。LangChain、LlamaIndex、および主要なベクトルデータベースと統合されており、あらゆるAIアプリケーションのドロップイン型ドキュメント取り込みレイヤーとして機能します。